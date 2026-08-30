その数時間前にソフィアン・アムラバトのアヤックス加入が正式発表されたが、テルスター戦を前に、ミチェル・サンチェス監督はすでに新戦力についての見解を問われていた。ESPNのカメラの前で、同監督は新たな背番号6の加入を喜んでいると明かした。

「彼はワールドクラスの選手で、我々を非常に大きく助けてくれると確信している」とミチェル監督は切り出した。「彼は大きな熱意を持って来てくれた。アヤックスを成長させ、3つの大会で非常に競争力のあるチームにするという特別なモチベーションを持っている。」

アムラバトは第一候補だったのか。「そうだね、複数の選択肢はあったが、彼が我々にとっての第一候補だった」とミチェル監督は語った。「彼に我々のオファーを受け入れてもらうため、長い間尽力してきたし、我々の加入をとても喜んでいる。」

「ソフィアンはアンカーのポジションを完璧に理解している。彼は我々にバランスをもたらしてくれる選手だ。我々に個性とリーダーシップを与えてくれる。チームをうまく機能させるために、必ずしもボールが常に彼を経由する必要はないが、彼がいれば攻撃でも守備でも強くなれるだろう。」

一方で、ユリ・レーへールにはヴェルダー・ブレーメンが関心を示している。しかし、この移籍はまだ完全にはまとまっておらず、そのためミチェル監督も多くを語れない。「彼は今日は病気だ」と、テルスター戦でのレーへール不在について説明した。

「木曜日にはすでに小さな問題を抱えながらプレーしていたし、今日はメンバーに入っていない。私は今日の試合のことを考えたいし、明日からは移籍市場が閉まるまでの残り3日間について見ていく。我々はクラブが3つの大会を戦える最高のスカッドを編成できるよう努めていくつもりだ。」

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