ミチェル・サンチェスは、テルスター対アヤックスの試合後、移籍期間の残りで望む補強について明確に語った。クラブが左ウイングと右利きのセンターバックを探していることは周知の通りだが、ソフィアン・アムラバトの加入後も、ミチェルはビルドアップ能力に優れた選手をアムステルダムに迎え入れたい考えだ。

「ソフィアンという非常に優れた選手と契約できた」とミチェルは切り出した。試合前にはこのモロッコ代表をワールドクラスの選手と呼んでいた。「それでも、ウイング、センターバック、そして場合によってはミッドフィールダーがまだ必要だと考えている」

「今日のビルドアップでは、18歳、19歳、20歳の選手たちがいた」とスペイン人指揮官は語り、具体的にはセントラルミッドフィルダーのヨルティ・モキオ、そしてセンターバックのアーロン・ボウマンとディース・ヤンセを指している。最後のヤンセは、ユーリ・バース（23）の代役だった。バースには元アヤックス指揮官フランチェスコ・ファリオーリ率いるFCポルトが具体的な関心を示しており、そのためベンチスタートとなっていた。

「試合によっては、より経験が必要になることもあるかもしれない」とミチェルは続けた。「私の考えでは、ビルドアップができる選手をもう1人加えられる。ミッドフィールダーかもしれないし、センターバックかもしれない」とミチェルは明言した。アヤックスが移籍期限の9月2日23時59分までに、新たに2人のセンターバックを補強する可能性もある。

最終ラインでは、アヤックスはセンターバックの板倉滉、ヨシプ・シュタロ、アフメトジャン・カプランを、それぞれボルシアMG、ラツィオ、NECへ放出した。その代わりに、現時点で加わったのはベテランのデイリー・ブリント（36）のみとなっている。

2年契約を結んだフリー移籍のアムラバト加入により、アヤックスはビルドアップを助ける経験豊富な選手をひとまず確保したことになる。同じポジションのユーリ・レーへールは退団間近だ。ハーレム出身の23歳はヴェルダー・ブレーメンへレンタル移籍する見通しで、同クラブはアヤックスとの交渉で買い取りオプションも取り付けている。

左ウイングのポジションでは、アヤックスはノア・ラングに関心を示しているが、同選手は日曜夜のコモ戦でナポリの先発に「普通に」名を連ねていた。クラブ・アメリカのブライアン・ロドリゲスも候補の1人だったが、南米メディアによれば、このウルグアイ代表はメキシコのクラブに忠誠を保つ見通しだ。

右ウイングのマヘル・カリソはFCコペンハーゲンへのレンタル移籍が近づいているが、アヤックスは依然としてこのアルゼンチン人の将来性を高く評価しているため、契約に買い取りオプションは含まれていない。その一方で、アヤックスは最近ビクトル・ツィガンコフを獲得した。ウクライナ代表はジローナから加入し、同クラブではすでにミチェルと仕事をしており、スティーブン・ベルフハイスとポジションを争うことになりそうだ。