アヤックスは夏の移籍市場が閉まる前に、新たな左ウイングを補強することになりそうだ。ミチェル・サンチェス監督は日曜日、テルスターとのアウェー戦を前に、アムステルダムのクラブがそのポジションでいずれにせよ動くことを明らかにした。

ミチェル監督はESPNのカメラの前で、アヤックスがまだ移籍市場での動きを終えていないことを認めた。優先事項は、スピードと個の打開力によってより縦への推進力をもたらせる左ウイングの獲得にある。

このポジションの空白は、ミカ・ゴッツのパリ・サンジェルマン移籍後に生じた。その後、アブデラ・ワザーヌやオスカル・グルックらが左サイドで起用されてきたが、アヤックスは明確に別タイプのアタッカーを探している。

「確実に100パーセント、チームに背後への深さを与え、1対1に強いウイングが来る。ミカのような縦に仕掛ける選手だ」と、ミチェル監督はESPNの記者ミラン・ファン・ドンヘンとの会話の中で語った。

誰がその新戦力のサイドアタッカーになるのかについて、ミチェル監督はまだ明かせなかった。「もう少し知っているかって？ いや、でも左ウイングはジョルディにとって優先事項だ。私にとってもそうだ」

ミチェル監督はここ最近、新たなウイングアタッカーの獲得についてテクニカルディレクターのジョルディ・クライフと何度も話し合ってきた。「私たちはそれについて何度も話してきた」と指揮官は述べ、現在の陣容にはサイドでまだ何かが欠けているという認識を示した。

「現時点で、私たちには純粋なウイングがいない。そういうタイプの選手を本当に必要としている」と、ミチェル監督は続けた。

アヤックスはここ数日、すでに複数の左ウイングと結び付けられている。名前が挙がっている1人がアメリカのブライアン・ロドリゲスで、De Telegraafによれば、アムステルダムのクラブはすでに約1200万ユーロのオファーを出したとも報じられている。