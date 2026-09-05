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Goal.com
ライブ
imago-sport-1082174722.jpgPro Shots
Rian Rosendaal

翻訳者：

ミチェル・サンチェスがソフィアン・アムラバトについて明確にした。これがPSV戦に臨むアヤックスの先発メンバーだ。

アヤックス 対 PSVアイントホーフェン
アヤックス
PSVアイントホーフェン
エールディビジ

アヤックスは土曜日、フリーンデンロテライ・エールディヴィジの最初の大一番でPSVと対戦する。ミチェル・サンチェス監督はホームチームのスタメンをすでに発表しており、そこにソフィアン・アムラバトの名はない。ティロ・ケーラーやヴィクトル・ツィガンコフらと同様にベンチスタートとなる。アムステルダムでの一戦は20時00分にキックオフを迎える。

マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがヨハン・クライフ・アレナのゴールを守る。右サイドバックはアントン・ガーイが優先され、カイオ・エンヒキが左サイドに入る。アーロン・ボウマンとユリ・バースが、今回もアムステルダムの守備陣の中央を構成する。

アムラバトは先発せず

先週お披露目されたアムラバトは、したがってPSV戦では先発しない。ここ数週間、ヨルティ・モキオがアヤックスの中盤にコントロールとバランスをもたらしており、PSV戦でもその力を示す機会を得た。ダフィ・クラーセンは経験と運動量を、ユリアン・ブラントは前線に向けた創造性を加える。

ミチェル監督は前線でもおなじみの顔ぶれを維持し、スティーヴェン・ベルフハイスが右サイドからプレーする。オスカル・グルーフがアブデラ・ウアザンヌをベンチに置き、左サイドで先発する。身長1メートル97のトル・アロコダレが、PSV戦でストライカー兼ポスト役を務める。

エールディビジ
アヤックス crest
アヤックス
AJX
PSVアイントホーフェン crest
PSVアイントホーフェン
PSV

アヤックス予想スタメン：テア・シュテーゲン；ガーイ、ボウマン、バース、エンヒキ；クラーセン、モキオ、ブラント；ベルフハイス、トル、グルーフ。

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