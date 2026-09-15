ミチェル、ウィレムII戦のアヤックス先発を大幅変更　テア・シュテーゲンは出場せず、パエスとワインダルが先発入り

アヤックスは火曜日、昇格組のヴィレムIIをホームに迎える。ミチェル監督はすでにアムステルダム勢の先発11人を発表しており、複数の変更を加えることを選んだ。

今回ゴールマウスに立つのはマルク・テル・シュテーゲンではなく、マールテン・パエスだ。今週土曜日にはすでにエクセルシオール戦が組まれているため、ドイツ人守護神は休養を与えられる可能性がある。

右サイドバックでは、アントン・ガーイではなくルーカス・ローザが優先された。ティロ・ケーラーはフォルトゥナ・シッタート戦で力強い先発デビューを飾っており、今回も中央守備でユリ・バースとコンビを組む。カイオ・エンリケは守備の左サイドで先発の座を失い、オーウェン・ワインダルが入る。

ジョルティ・モキオとユリアン・ブラントは、今回もアヤックスの中盤で先発する。アムステルダム勢を率いるスペイン人指揮官は、今回はダフィ・クラッセンも起用し、その結果ソフィアン・アムラバトはベンチスタートとなる。

前線ではスティーブン・ベルフハイスが右からチャンスメークを担い、オスカル・グルークが左でプレーする。カスパー・ドルベリが、ティルブルフから乗り込む相手を迎えるアヤックスの最前線の基点となる。

アヤックス先発: パエス；ローザ、ケーラー、バース、ワインダル；クラッセン、モキオ、ブラント；ベルフハイス、ドルベリ、グルーク。

ヴィレムII先発: