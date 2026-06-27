ミチェル、アヤックス初練習で熱意を示す：「ミカ、このゲームが大好きだ！」

アヤックスは2026/27シーズンのプレシーズンが今週始まった。金曜日、ミチェル・サンチェス新監督は初練習を指揮し、選手たちとリラックスして会話していた。

アヤックスTVの映像では、ミチェル監督が期待に満ちた様子で選手たちに語りかけている。「今日から全員がゼロからのスタートだ。我々は素晴らしいサッカーをする。本当に素晴らしいサッカーを。」

「しかし最も重要なのは勝つことだ。その両方を融合させていこう」と語り、歓迎の挨拶の後、自らも積極的にトレーニングに参加した。

練習中、ミチェルは大きな声で笑いながら選手たちに声をかけ、「ミカ、このゲームが大好きだ」とゴッツに叫んだ。

昨季はリーグ5位ながらプレーオフを勝ち抜き、カンファレンスリーグ出場権を獲得した。チームは7月23日と30日に第2予選ラウンドに臨む。

対戦相手は、ヨーロッパリーグ予選でFKヴォイヴォディナ（セルビア）とフェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）の敗者となる。

その準備として、アヤックスはパナシナイコス（4日）、AEKラルナカ（10日）、VfLボーフム（15日）、オリンピアコス（18日）と親善試合を行う。

アウェイ戦とホーム戦の合間となる7月26日には、ヨハン・クライフ・アレナでバーンリーと親善試合を行う。