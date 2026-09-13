ミチェル、アヤックスではレオナルドよりドルベアを優先「それとは何の関係もない」

アヤックスでの序列において、カスパー・ドルベアはマルコス・レオナルドより上ではない。フォルトゥナ・シッタルトに敵地で1-5と圧勝した後、ミチェル監督がこの点を強調した。ドルベアはトル・アロコダレに代わって途中出場し、その出場をゴールで飾った。

ドルベアは79分に1-4の得点を決めた。試合後、リンブルフでの一戦を終えたアヤックスのスペイン人指揮官は、ドルベアが当面、夏の新戦力レオナルドより優先されるのかと問われた。

「それは序列とはまったく関係ない。まったくの別問題だ。私たちは1つのチームであり、全員が重要な存在だ。この試合はドルベアの特長により合っていると判断した。それだけのことだ。レオにも大きな信頼を寄せている」と、アヤックス指揮官は試合後の記者会見で語った。

また、ミチェル監督はソフィアン・アムラバトについても称賛した。最近加入したこのMFは先週のPSV戦で途中出場し、フォルトゥナとの一戦では実に90分間プレーし切った。

「選手がああいうことをできるのは非常に特別だ。ソフィアンにはこうした試合を最後まで戦い抜く素晴らしいメンタリティーがあり、同時に非常に豊富な経験も備えている。最後の10分から15分は、彼が明らかにより疲れていた。しかし、その時点では試合はすでに決していて、すべてがずっと簡単になっていた」と、勝利した指揮官は述べた。

ミチェル監督は、敵地リンブルフでの大勝に非常に満足している。「良いメンタリティーを持つチームを相手に、私たちは多くのチャンスを作り出した。そしてそのチームは、ここまでリーグ戦でまだ負けていなかった」

「結果には満足している。とりわけPSV戦の敗戦の後だからなおさらだ。その次の試合に勝てたことは重要だ。今はホームで戦う2試合に向けて集中する」と指揮官は語っており、ウィレムII戦とエクセルシオール戦を指している。