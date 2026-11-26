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アヤックスは木曜日、ホームでFCトゥーンと対戦し、カンファレンスリーグの戦いを再開する。ミチェル・サンチェス監督は、ヨハン・クライフ・アレーナで18時45分にキックオフを迎える一戦の先発メンバーを発表した。顔ぶれには驚きが多い。

重要な一週間を迎えているアヤックスでは、ADOデン・ハーグ戦で先発を外れたマルク・テア・シュテーゲンが再びゴールを守る。右サイドバックにはティロ・ケーラー、左にはオーウェン・ワインダルを起用。センターバックは意外にもディエス・ヤンセとデイリー・ブリントが組む。

ヨーリ・バースとデイヴィ・クラーセンは休養を与えられる模様で、イヴ・ビスマは出場資格がない。守備的MFにはソフィアン・アムラバトが入り、ユリアン・ブラントとラヤン・ブニダが創造性を担う。

右ウイングではオリバー・エドヴァルセンがミチェル監督からチャンスを与えられた。最前線のマルコス・レオナルドにも、再び実力を示す機会が巡ってきた。左からのチャンス創出はアブデラ・ワザンが担う。

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スペイン人指揮官は水曜日の記者会見で、ユリアン・ブラントとアントン・ガーエイはともに90分間を2試合続けてプレーすることはできないと語っていたが、ドイツ人選手はそれでも先発に名を連ねた。ジョルティ・モキオは負傷により、しばらく起用できない。

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アヤックスは日曜日、ADOを3-0で下し、苦戦することなく勝利した。これにより、ヴリーデンロテレイ・エールディヴィジで首位PSVとの差はわずか1ポイントとなっている。

FCトゥーンはスイスリーグで9位につける中位チームだ。先週末は2位のヤングボーイズに2-3で惜敗した。

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アヤックスの先発メンバー：テア・シュテーゲン、ケーラー、ヤンセ、ブリント、ワインダル、ブニダ、アムラバト、ブラント、エドヴァルセン、レオナルド、ワザン。

FCトゥーンの先発メンバー：未発表。