アヤックスは木曜夜、FKヴォイヴォディナに4-1で快勝し、カンファレンスリーグ予選3回戦進出を決めた。オスカル・グルークが完璧なハットトリックを達成し、文句なしの主役となった。試合後には、ヨハン・クライフ・アレナでミチェル監督の初会見が行われたが、かなりぎこちない進行となった。特に、その場にいた通訳の拙い翻訳が目立ち、視聴者はXでこの女性に対して大量に不満を訴えている。

ミチェル監督は、まだ英語で詳しく話すことに十分な自信がないため、会見をスペイン語で始めた。その後、通訳によるオランダ語への翻訳は非常にぎこちなく進み、最終的にスペイン人指揮官は質問の一部に自ら英語で答えることを選んだ。それも目に見えて苦労していた。

とりわけソーシャルメディアでは、この会見に多くの反応が集まった。Xでは多くの視聴者が翻訳への不満をあらわにし、複数のユーザーが、通訳にはミチェルの説明を適切に伝えるだけのサッカー知識が不足していると感じていた。

「サム・ファン・ロイエン（Ziggo Sportの司会者、編集部注）を通訳に使った方がまだよかった。戦術的な説明を訳すのに苦労している」と、あるサポーターは書いている。別の視聴者も同じくらい厳しい。「次はこの通訳を来させないでほしい。明らかにサッカーを分かっていない」

「アヤックスが会見で試合を理解している通訳を使うのは、やはり便利だと思う。これは本当にあり得ない」といった反応も広く共有された。別のサポーターはこう書いている。「アヤックスの通訳、聞いていていたたまれないほどひどい。通訳をするなら、少なくともサッカー用語とポジションくらいは分かっていてくれ」

一方で、この状況をユーモアとして受け止めた視聴者もいた。「この会見、下腹部にものすごく気まずい感覚がくる」と、笑顔の絵文字付きで書いた人もいれば、別の人は皮肉っぽく「会見は実にスムーズに進んでいるね」とコメントした。さらに別のアヤックスファンは簡潔にこうまとめた。「サッカーを何も分かっていない通訳か……。よくやったよ、アヤックス」

批判はその後も急速に積み重なっていった。「ミチェルの会見の通訳、狂っているレベルでひどい」と書くサポーターもいれば、別の人は「この通訳、本当にスペイン語を使いこなせるのか？」と公然と疑問を呈した。すぐに対応すべきだという声も上がっている。「あの通訳は早急に代えるべきだ。明らかにサッカーへの理解が乏しく、翻訳自体も本当にひどい」







