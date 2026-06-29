ESPNによると、アヤックスはマルク＝アンドレ・テル・ステゲンの獲得へ本格的に動いている。クラブはバルセロナとレンタル移籍の最終交渉中で、年俸分担が主な議題だ。アヤックスは月曜、最初の正式提案を提出した。

アヤックスのテクニカルディレクター、ヨルディ・クライフ氏はバルセロナのデコ氏と今後さらに協議する見込みだ。クライフ氏はバルセロナでの勤務経験があり、クラブ事情に精通していることが交渉のプラス材料となる可能性がある。

さらに、アヤックス新監督ミチェルはジローナ時代にテル・ステゲンと短期間だが共に働いた経験があり、その人脈も交渉の鍵となる可能性がある。

バルセロナはレンタル移籍に前向きで、アヤックスへの短期加入も現実的な選択肢だ。ドイツ代表GKは2028年半ばまで契約が残っているが、ここ2シーズンは故障が続き市場価値が落ちている。

バルセロナはレンタル期間中にテル・ステゲンが再び注目を集め、来季に今より高い移籍金で売却できると期待している。

バルセロナが年俸の大半を負担する意向で、アヤックスは有利に交渉を進めている。テル・ステーゲン本人も、自分を信頼するミチェル監督との再会に前向きだ。

さらに、テル・ステゲンのボール捌きは、ミチェルが志向するビルドアップに最適だ。

テル・ステゲンにはイングランド、ドイツ、トルコのクラブも興味を示しているが、交渉が進んでいるのは現時点でアヤックスだけだ。

テル・ステーゲンにとってバルセロナからの移籍は現実味を帯びており、ジョアン・ガルシアにレギュラーの座を奪われたうえ、ヴォイチェフ・シュチェスニーも彼より上位に位置している。