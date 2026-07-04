アヤックスはパナシナイコスに1-3で敗れ、2026/27シーズンのプレシーズンが始まった。エルメロでの試合では、ミチェル新監督が初指揮を執り、先制されたもののドン・アンジェロ・コナドゥのゴールで前半終了前に同点とした。しかし後半、ギリシャのチームに突き放された。

キックオフ前には、名誉会員ハンス・バイヴァンク氏の逝去を悼み1分間の黙祷が捧げられた。喪章を付けたアムステルダムの選手たちは、プレシーズン初戦に臨んだ。欠場したミカ・ゴッツに代わりファレル・ナッシュが先発した。

序盤はパナシナイコスが圧倒し、アヤックスは攻撃チャンスを作れないまま15分に先制を許した。アンドルー・テテが鋭いパスで抜け出し、冷静に決めた。

テテが再びゴール前に現れたが、パエスが好セーブで2点目を防いだ。しかし直後、混戦となったペナルティエリアでザルーリが冷静に決め、リードは2点に広がった。

0－2とされるとアヤックスも反撃し、前半終了間際にチャンスを創出。コナドゥが2度シュートを放ち、グルークやベルグハイスも脅威となった。 ハーフタイム直前、ショーン・ステールが得たFKからコナドゥが逆方向へのヘディングで1-2とした。

後半開始時、アヤックスはナッシュ1人を除きメンバーを総入れ替え。パナシナイコスも選手を次々と交代させ、試合は一時落ち着きを取り戻した。最大の盛り上がりは、アヤックスGKレヴァーソンが相手の決定機をセーブした場面だった。

後半半ば、左サイドでマヘル・カリゾが滑り、パナシナイコスがその隙を突いた。クロスをバレンティン・タボルダがヘディングで決め、1－3とした。

終盤、アヤックスは反撃を試みた。最大のチャンスはカリゾが作ったが、ヤンセのインターセプトから切り込み、狙ったシュートはわずかに枠を外れた。スコアは1-3のまま、アヤックスはパナシナイコスに敗れ、プレシーズン戦をスタートさせた。