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ライブ
imago-sport-1082418055.jpgANP
Rian Rosendaal

翻訳者：

ミチェルはフォルトゥナ・シッタート戦のアヤックスで、先発初出場となる2人を起用する。

フォルトゥナ・シッタート 対 アヤックス
フォルトゥナ・シッタート
アヤックス
エールディビジ

アヤックスは、PSVに1-3で敗れたフェンデンローテライ・エールディビジの一戦の雪辱を期している。ミチェル監督は、フォルトゥナ・シッタートとのアウェー戦に向けた先発メンバーをすでに発表しており、そこには2人の先発デビュー組が含まれている。

シッタートでは、マルク・テル・シュテーゲンがゴールマウスに立つ。4バックの右端にはアントン・ガーイが入る。ティロ・ケーラーは、先週のルベン・ファン・ボメルのチャージ後にリハビリを余儀なくされているアーロン・ボウマンに代わって先発する。ユリ・バースは、フォルトゥナ戦でケーラーの守備的パートナーを務める。カイオ・エンヒキは左サイドバックで先発する。

ソフヤン・アムラバトはPSV戦で途中出場からデビューを果たしたが、今回は先発に名を連ねる。ヨルティ・モキオとユリアン・ブラントが、ダニー・バイス率いるチームとの一戦でアヤックスの中盤を構成する。したがって、ダヴィ・クラーセンはひとまず一歩引くことになる。

スティーヴェン・ベルフハイスは再び右ウイングとして自身を証明する機会を与えられ、オリヴァー・エドバルセンは左サイドで持ち味を発揮することが期待される。トル・アロコダレが、アムステルダムから乗り込むビジターチームの最前線に入る。

フォルトゥナ・シッタート先発メンバー:

エールディビジ
フォルトゥナ・シッタート crest
フォルトゥナ・シッタート
SIT
アヤックス crest
アヤックス
AJX

アヤックス先発メンバー: テル・シュテーゲン; ガーイ、ケーラー、バース、カイオ・エンヒキ; アムラバト、モキオ、ブラント; ベルフハイス、アロコダレ、エドバルセン

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