ミチェルはアヤックスでいきなり高い目標を掲げた

ミチェルはアヤックスの監督に就任できたことを喜び、「夢のようだ」と語った。

「私は欧州サッカー界で最も輝かしい歴史を持つクラブの一つにいます。私にとってこれはキャリアにおいて非常に重要な一歩であり、成功させたいと思っています。素晴らしい仕事ができることに非常に興奮しており、やる気も満々です」と、ヘルデルラント州ガルデレンにあるアヤックスの合宿地から語った。

新監督はチームの潜在能力に感銘を受けており、「才能だけでは不十分」と強調。ヨハン・クライフ・アレナにトップスポーツの文化を根付かせたいと意気込む。

「サッカーはチームスポーツだ。全員が同じ方向を向いて戦う必要がある。アヤックスは歴史が示すように、再びタイトル争いに加わるべきだ。」ミチェルの指導方針は明確だ。「相手のゴールを狙い、攻撃で試合を支配し、速くボールを奪い返す。」

「アヤックスは常に攻撃的なクラブだった。敵のゴールを狙うクラブだ。そのDNAを失いたくない。むしろ強化したい。アヤックスを再び、アグレッシブに前へ出て、自ら主導権を握って毎試合勝利を目指すチームにしたい」と、この野心あふれる監督はアヤックスのファンにすでに伝えている。

テクニカルディレクターのヨルディ・クライフはリーグ優勝を目標に掲げており、その野心はミチェルにも響いた。「なぜできない？私はジローナでCLに出場した翌年に降格した。シーズンを重ねるごとに状況は変わる」。

「家族のように団結したチームを作れれば、タイトル争いも可能だ。これからどうなっていくか、見てみよう」とアヤックス新監督は語った。