木曜夜のFKボイボディナ戦（4-1）では、アヤックスは時間帯によって非常に良い内容を見せた。しかし、それはアムステルダムのクラブが移籍市場での補強を終えたことを意味しない。ミチェルは記者会見で、少なくともあと3選手が必要だと明かした。

ジョルディ・クライフは今移籍期間、すでにデイリー・ブリント、カイオ・エンヒキ、マルコス・レオナルド、トル・アロコダレをヨハン・クライフ・アレナに迎え入れている。最後の1人だけはまだプレーしておらず、アヤックスは現在、彼の労働許可証を待っている。

「補強について？ どのポジションに選手を獲得するかは、どの選手が退団するか次第だ」と、ミチェルはアムステルダムに集まった報道陣に語った。「ただ、いずれにしてもGK1人とMF2人はまだ必要だ」

その中で、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンが絶対的な最優先候補と見なされている。このGKはすでにFCバルセロナからゴーサインを得ており、これによって「税務上の問題」は解決した。報道によれば、彼は金曜日にメディカルチェックを受け、その後アヤックスはレンタル移籍を成立させることができるという。

ミチェルも認めているように、中盤では主に新たなアンカーの獲得に目を向けることになる。ただし、現時点ではまだ話は進展していない。エドソン・アルバレスを巡る状況は注意深く見守られているが、ウェストハム・ユナイテッドを退団可能となっているこのメキシコ人には、レアル・ソシエダも関心を示している。

さらに、アゼディン・ウナヒやフリーのユリアン・ブラントもアヤックス移籍の噂が出ている。一方で、キアン・フィッツ＝ヒムはまさに退団間近で、トリノでプレーすることになる。

当面、ミチェルにとって6番のポジションの第一候補はユリ・レーへールだ。彼は昨冬にもすでに後任を連れてこられるように見られていたが、その時は実現しなかった。「噂なんて何も気にならないと言うこともできるけど、気分のいいものではない。でも結局、誰も来なかったし、自分たちは前に進むだけだ」と、彼は当時『Voetbal International』に語っていた。今年の夏、再びレーへールの代役が来ないという展開は考えにくい。