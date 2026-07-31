ミチェルが明かす：アヤックスは近くさらに3選手の獲得を望んでいる

木曜夜のFKヴォイヴォディナ戦（4-1）ではアヤックスが随所で非常に良い内容を見せたが、だからといってアムステルダム勢の補強が終わったわけではない。ミシェルは記者会見で、少なくともあと3人の加入が必要だと明かした。

ジョルディ・クライフは今移籍期間に、すでにデイリー・ブリント、カイオ・エンヒッキ、マルコス・レオナルド、トル・アロコダレをヨハン・クライフ・アレーナへ連れてきた。ただ、最後の1人だけはまだプレーしていない。アヤックスは現在、彼の労働許可証を待っている。

「移籍？ どのポジションに選手を獲得するかは、どの選手が退団するかによる」と、ミシェルはアムステルダムに集まった報道陣に語った。「それでも、いずれにせよGK1人とMF2人がまだ必要だ」

その中で、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンが絶対的な最優先候補と見なされている。このGKはすでにバルセロナからゴーサインを得ており、これによって「税務上の問題」は解決した。報道によれば、彼は金曜日にメディカルチェックを受け、その後アヤックスはレンタル移籍を完了させることができるという。

中盤では、アヤックスは主に新たなアンカー役に目を向けることになると、ミシェルは認めている。ただ、現時点では話は前進していない。エドソン・アルバレスをめぐる状況は注意深く見守られているが、ウェストハム・ユナイテッドからの退団が認められているこのメキシコ代表には、レアル・ソシエダも関心を寄せている。

さらに、アズディン・ウナヒとフリーのユリアン・ブラントもアヤックス行きが取り沙汰されている。一方で、キアン・フィッツ＝ヒムはまさに退団間近で、トリノでプレーすることになる。

当面、6番のポジションにおけるミシェルの第一選択はユリ・レーへールだ。彼は昨冬、すでに後任を獲得されるように見えていたが、その時は実現しなかった。「噂なんて何も気にならないとは言えるけど、気分のいいものではない。でも結局、誰も来なかったし、前に進むだけだ」と、彼は当時『Voetbal International』に語っていた。この夏、再びレーへールの代役が来ないとは考えにくい。