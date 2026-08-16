ミチェルがユリ・バースを起用、ゴッツの代役も指名へ

ミチェル・サンチェス監督が、ホームでのSCヘーレンフェーン戦に臨むアヤックスの先発メンバーを発表した。スペイン人指揮官はユリアン・ブラントをベンチスタートとすることを選択。デイリー・ブリントは週半ばのシェルボーンFC戦で身体の不調を訴え、メンバー外となった。

高額移籍で加入したカイオ・エンヒキは、先週のPECズヴォレ戦と同様に本職の左サイドバックで先発。アーロン・ボウマンは、ブリントの代役であるヨウリ・バースとセンターバックを組む。ルーカス・ロサが右サイドバックに入る。

中盤では、ブラントやヨルティ・モキオに出番はない。ミチェル監督はヨウリ・レーへール、デイヴィ・クラーセン、そしてトップ下にオスカル・グルーフを起用する。

前線では、アヤックスは今週からミカ・ゴッツを欠くことになる。ベルギー人アタッカーは土曜日、パリ・サンジェルマンへの移籍を完了させた。

そのため、アムステルダム勢の得点源はスティーヴン・ベルフハイス、カスパー・ドルベリ、アブデラ・ウアザンヌの3人に託される。

アヤックス対SCヘーレンフェーンは、ヨハン・クライフ・アレナで16時45分にキックオフを迎える。

アヤックス先発メンバー：テア・シュテーゲン；ロサ、ボウマン、バース、カイオ・エンヒキ；レーへール、グルーフ、クラーセン；ベルフハイス、ドルベリ、ウアザンヌ。