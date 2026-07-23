アヤックスはカンファレンスリーグ予選2回戦でFKヴォイヴォディナと対戦する。ミチェル監督はすでに先発メンバーを発表している。

マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンはまだ到着しておらず、そのためアムステルダム勢ではマールテン・パエスがゴールマウスに立つ。ルーカス・ローザが右、オーウェン・ワインダルが左のサイドに入る。これは新戦力カイオ・エンヒッキがベンチスタートになることを意味する。アーロン・ボウマンと復帰したデイリー・ブリントがセンターバックを務める。

中盤ではユリ・レーへールがバランスを取る。もう2人のMFであるデイヴィ・クラーセンとオスカル・グローフには、アヤックスの前線とのつながりを作る役割が託される。

カスパー・ドルベリは最近オリンピアコス戦で出場時間を得ており、ヴォイヴォディナ戦では先発に名を連ねる。スティーブン・ベルフハイスは右サイドで先発し、ミカ・ホッツが左サイドから脅威を生み出す役目を担う。

ヴォイヴォディナとの第2戦は7月30日木曜日に予定されている。その間にアヤックスはイングランドのバーンリーと親善試合を行う。セルビアのクラブに勝てば、予選3回戦、そして場合によってはプレーオフへ進む。

FKヴォイヴォディナの先発メンバー：

アヤックスの先発メンバー： パエス；ローザ、ボウマン、ブリント、ワインダル；レーへール、クラーセン、グローフ；ベルフハイス、ドルベリ、ホッツ。