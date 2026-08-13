アヤックスのミチェル・サンチェス監督が、カンファレンスリーグのシェルボーンFC戦に向けた先発メンバーを発表した。スペイン人指揮官は、ユリアン・ブラント、マヘル・カリーソ、マルコス・レオナルドらを先発起用。パリ・サンジェルマンへの移籍が近づいているとみられるミカ・ゴッツはベンチスタートとなる。試合開始は20時45分。

マルク・アンドレ・テア・シュテーゲンは先週末、アヤックスでGKとしてデビューを果たしたが、トルカ・パークではベンチ入りとなった。マールテン・パエスには無失点での守備が求められる。これは先週の第1戦では果たせなかったことだ（3-1）。

アントン・ガーイが右、オーウェン・ワインダルが左のサイドバックを務め、アーロン・ボウマンとデイリー・ブリントがセンターバックを組む。

中盤ではユリアン・ブラントが、ヨルティ・モキオ、アンカーのユリ・レーへールと並ぶ。前線では、オリバー・エドヴァルドセンが左、カリーソが右に入り、FWレオナルドを支える。

ゴッツはアイルランド遠征に帯同しており、途中出場すれば、それがアヤックスの選手として最後の一戦になる可能性がある。アヤックス対シェルボーンの2試合合計の勝者は、プレーオフでFCノアまたはFCシオンと対戦する。

シェルボーンFCの先発メンバー：Beach; Bone, Casey, Ledwidge; Mbeng, Caffrey, Lunney, McInroy, Norris; Freitas, Kelly.

アヤックスの先発メンバー：Paes; Gaaei, Bouwman, Blind, Wijndal; Mokio, Regeer, Brandt; Carrizo, Leonardo, Edvardsen.