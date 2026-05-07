「ミスター・ヨーロッパリーグ」ウナイ・エメリがまたもや快挙。アストン・ヴィラを率いて決勝進出を決めた。

アストン・ヴィラがヨーロッパリーグ決勝に進出した。本拠地バーミンガムで準決勝第2戦を戦い、先週1-0で敗れたノッティンガム・フォレストを4-0で下した。決勝の相手はSCフライブルクだ。

マルコ・ビゾット、イアン・マッツェン、ラマレ・ボガードのオランダ人3選手はベンチスタート。ヴィラはホームで逆転が必要だった。第1戦はクリス・ウッドのPKで1-0で敗れていた。

試合開始直後から主導権を握り、エズリ・コンサのヘディングやパウ・トーレスのシュートでチャンスを作った。対するフォレストもオマリ・ハッチンソンのシュートで反撃を試みた。

前半終了10分前、ブエンディアの低いクロスをワトキンスが押し込み1-0。直後にもワトキンスがシュートしたが、オルテガがセーブ。

後半早々、ミレンコヴィッチがトーレスを倒してPKを献上。ブエンディアが2-0とし、事実上の決勝進出を決めた。

ワトキンスの3点目はオフサイドで取り消された。フォレストはウッドの決定機をマルティネスが阻止。直後、マクギンが2得点を挙げ3－0、4－0とした。

この結果、フェイエノールトに0－2で勝った一方、ゴー・アヘッド・イーグルスには2－1で負けたヴィラが決勝進出を決めた。決勝は5月20日、イスタンブールのテュプラス・スタジアムで行われる。

6度目の決勝進出を決めたエメリ監督は、5度目のヨーロッパリーグ制覇へ王手をかけた。一方、アストン・ヴィラは1982年以来の欧州カップ戦決勝。当時はヨーロッパカップIでバイエルン・ミュンヘンを1-0で破り、優勝している。