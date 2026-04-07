熱気あふれるバイエルンの夜、サンティアゴ・ベルナベウのピッチでバイエルン・ミュンヘンのスター選手たちの多くが輝きを放ち、バイエルンはレアル・マドリードを2対1で下した。フランス人スターのミカエル・ウレシーも例外ではなく、その魅惑的なプレーで得点に絡み続け、存在感を示した。

バイエルンは41分にルイス・ディアスのゴールで先制し、後半開始早々の1分にはハリー・ケインが歴史的な2点目を決めた。その後、74分にキリアン・エムバペが1点を返した。

後半開始から20秒間、レアル・マドリードは後半最初の攻撃を組み立てることができず、バイエルンの選手たちが右サイドのウリセスに届いたボールを奪い取った。 そしてペナルティエリアの境界線近くまで切り込み、ハリー・ケインにパスを通した。ケインは躊躇することなく再びゴールキーパーのルネンを試すような低いシュートを放ち、クルトワの代役であるルネンはこれを防ぎきれず、ネットを揺らして2点目を許した。

オプタによると、「マイケル・ウリセは、全大会を通じてアシスト数（25）で欧州5大リーグの選手中トップ」であり、バイエルンのスター選手に次ぐのは、17アシストを記録しているマンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスで、その次に16アシストを記録している （バルセロナ）が16アシストで続いている。