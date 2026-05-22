シーズン終盤を迎え、フェイエノールトからレンタル移籍していたジヴァイ・ゼキエル、ラミズ・ゼルキ、カルヴィン・ステングスの3人は契約上、ロッテルダムの「クープ」スタジアムへ戻る予定だ。だがFCラインモンドでは、3人が実際に復帰するか疑問視する声もある。

ロビン・ファン・ペルシーはゼキエルがフェイエノールトでチャンスを得ると語った。ミヒール・クラマーも「彼は良い選手なので、フェイエノールトでも活躍できるだろう。とはいえ、中盤はすでに手厚い」と指摘した。

ロッテルダムのMFにはルチアーノ・ヴァレンテ、ウサマ・タルガリン、ヤクブ・モデール、ファン・インボム、セムト・ステインらがいる。「では、ゼキエルをどこに配置するつもりなのか？」とクラマーは疑問を呈する。これにより、MFの競争の激しさが強調される。

デニス・ファン・エールセルは「昨季は中盤の4人のうち3人が頻繁に負傷した。だから中盤の選手は何人でも必要だ」と語る。それでも彼は、ゼキエルに真のチャンスが与えられることを願っている。 「彼に本物のチャンスが与えられることを願っている。ヴァン・ペルシーとゼキエルの間には、何かしらの確執があるからだ」とファン・エーセルは語る。

クラマーはゼルキも監督と関係が良くないと指摘。ファン・エールセルは「インタビューを見る限り、ゼルキの復帰は考えにくい」と話し、ステングスも合流しないと見込む。

『ライムモンド』紙の記者は、ステングスやゼルキを招へいしてもチームに好影響は少ないと見る。「新チームを作るなら前向きな要素が欲しいが、この2人では得られない」

「選手たちは戻りたがっておらず、ファン・ペルシーも彼らを必要としていない」とフェイエノールト専門家のミコス・グカ氏は語る。 売却すれば損失は避けられない。もう手を出すべきではない。彼らはファン・ペルシーが不要と判断した選手たちだ」と語る。グカ氏は、フェイエノールトがステングス、ゼルキ、ルカ・イヴァヌセックと決別すべきだと見ている。