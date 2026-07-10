ミコス・グカ氏：「このオファーがあれば、フェイエノールトはおそらくリードを売却せざるを得ないだろう」

『ノッティンガム・ポスト』紙は、ギヴァイロ・リードについて詳細な記事を掲載し、その取材のために『アルゲメーン・ダグブラッド』紙の記者ミコス・グカ氏に話を聞いた。フェイエノールト所属のこの若手選手にノッティンガム・フォレストが関心を示していることを受け、グカ氏は同選手について質問を受けた。

木曜日、フェイエノールトはリードへのオファーを受領。情報サイト「フェイエノールト・トランスファーマーケット」によると、提示額は2500万ユーロだったが、クラブは即座に拒否した。

移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、提示額は1750万ユーロで、フォレストは再オファーを検討している。

フェイエノールトは約3000万ユーロの移籍金を狙っており、エーンホーンとリゴーは早期売却より収入最大化を優先している。

フェイエノールトはフォレストからさらに好条件のオファーを待っている。このフェイエノールトウォッチャーは「2500万～3000万ユーロに近い額なら、フェイエノールトも売却を余儀なくされるだろう」と語る。

リードは今週、退団を含めすべての選択肢を残す意向を示した。グカ氏も「リードは移籍に前向きだ」と認める。

右サイドバックのリードにはかねてより海外クラブの関心が寄せられている。昨冬パリFCが獲得に動いたが、本人は残留を選択。バイエルン・ミュンヘンやマンチェスター・シティも興味を示しているが、現時点での具体性は不明だ。