ミケル・メリノは、スペイン対アルゼンチンのワールドカップ決勝を楽しみにしていると金曜の記者会見で語った。会見ではリオネル・メッシ対策にも多くの質問が寄せられた。

スペインは日曜、史上2度目の決勝に臨む。相手はリオネル・メッシ率いる現王者アルゼンチンだ。

メリノは「メッシを止めるのは大きな挑戦だ。決勝は選手もチームも大きなモチベーションになる」と語った。

「すでにワールドカップを制したアルゼンチンと戦えることは、この試合をさらに特別にする。この瞬間を経験できることを幸せに思う」

「自分の力は絶対的に信じています。ピッチに立てば必ずチームに貢献できると確信しています。ただ、誰がヒーローになっても、最終的に勝つことが一番大切です。タイトルを取れたらそれは全員のもの。スタメン11人だけのものではありません。」

今大会では全7試合に出場し、ポルトガル戦（16強、1－0）とベルギー戦（準決勝、2－1）で得点を決めた。

決勝を前に、彼は主審のスラヴコ・ヴィンチッチ氏にこう助言した。「主審はタックルやファウルの強さと回数をよく見極めるべきだ。ボールが早く回れば回るほど、相手がファウルをする時間は減る。」