アーセナルのユリエン・ティンバー復帰は、ひとまずもうしばらく先になりそうだ。ミケル・アルテタ監督によれば、このオランダ人選手の回復には少なくとも「あと数週間」はかかるという。

本来であれば、ティンバーはマンチェスター・シティとのコミュニティ・シールドでメンバー入りするとみられていた。試合は今度の日曜日、カーディフのミレニアム・スタジアムで行われる。

アルテタ監督はティンバーの復帰見通しについて、「あまり正確に踏み込んで話すことはできない」とコメント。「ユリエンは本当に順調に回復している。それは間違いない。ピッチにも立っていて、現時点ですでにかなり多くのことをこなしているが、復帰まではまだ数週間かかる。どれくらいかは言えない」と語った。

ティンバーは昨季終盤の重要な時期を足首の負傷で欠場したが、PK戦の末に敗れたパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝では途中出場できるだけの状態にあった。

その後、この多機能型DFはオランダ代表の一員として2026年ワールドカップに招集されたものの、準備期間中に鼠径部の負傷で早々に離脱。現在もなお回復途上にある。

アーセナルにとっては大きな痛手だ。ウィリアム・サリバも当面は起用できない状況にある。センターバックのサリバは、ワールドカップのスペイン戦での準決勝で背中を負傷した。

アルテタ監督はこれについて、「ウィリーは現在休養に入っている」と説明。「負傷の悪化を防ぐため、2週間はほとんど何もできなかった。回復にはしばらく時間がかかるだろうし、新たな情報が入り次第、それをお知らせする」と話した。