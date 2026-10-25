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ミケル・アルテタ監督は、アーセナルがエヴァートンに2-0で勝利した試合で、ガブリエウ・マガリャンイスが得点する直前、重傷を負ったのではないかと本気で心配していたことを明かした。ブラジル人DFは長時間にわたる治療を受けたが、驚異的な粘り強さを見せてピッチに残り、プレミアリーグでの重要な勝利に貢献した。

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アーセナルがエヴァートンを下し、首位マンチェスター・シティと勝ち点で並ぶ

アーセナルは重要なエヴァートン戦での2-0の勝利により、プレミアリーグ首位のマンチェスター・シティと勝ち点で並んだ。開始わずか7分にエズリ・コンサが先制点を挙げ、アーセナルが早々にリードを奪った。

エヴァートンには同点に追いつくチャンスが何度かあったものの、ティエルノ・バリーとキーナン・デューズバリー＝ホールはそれぞれ最大の好機を生かせなかった。決定力を欠いたことで、アーセナルに試合の主導権を握られたままとなった。

68分には勝負が決した。ガブリエウがベン・ワイトレのクロスに合わせてゴール下隅に決め、クラブでの200試合出場という節目に華を添えた。

アルテタ監督、ガブリエウの負傷を本気で心配したと認める

節目の試合を祝う一方で、ガブリエウは途中交代を余儀なくされるところだった。後半の早い時間帯、クリアをしようと足を伸ばした後、ブラジル代表DFは強い痛みを感じた様子でピッチに倒れ込んだ。

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メディカルスタッフが治療のためピッチに駆けつけ、アルテタ監督はセンターバックに代わる選手を投入する準備を進めていた。しかし、ガブリエウは問題を振り払い、プレー続行を強く望んだ。試合後、アルテタ監督は同選手を称賛する一方、当初の様子にはベンチで大きな不安を感じたと認めた。

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アルテタ監督は『マッチ・オブ・ザ・デイ』に「本当に心配になるプレーだった。我々はガビがどれほどタフで強いかを知っている。大丈夫そうだ」と語った。

チームの卓越した精神力を称賛

試合を終えることになりかねない負傷から素早く立ち直り、勝負を決めるゴールまで挙げた姿は、チームの並外れた精神的な強さを示した。アルテタ監督はこの場面を挙げ、チームのために尽くすガブリエウの姿勢を称えた。

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アルテタ監督は試合後の記者会見で「チームのメンタリティーについて話すとき、彼はその明確な例になる。チームのメンタリティーとは、選手たちのメンタリティーだ。そして彼はその素晴らしい例だ。彼が倒れた様子だけでなく、そばにいた選手たちの反応を見て、我々は皆、不安になった。だが、彼はすぐにプレーを続けたいと言い、我々の勝利を助けるゴールを決めた」と語った。

リーグカップに向けて焦点を切り替え

プレミアリーグで勝ち点3を確保したアーセナルは、今後数日をかけてガブリエウの状態を慎重に見極められる。メディカルスタッフは、無理に足を伸ばしたことで後に残る損傷を負っていないか確認するため、同選手の状態を観察する。過密日程は続き、国内カップ戦がすぐに控えている。チームは火曜日の夜、EFLカップ4回戦でリーグ2の下位に沈むフリートウッド・タウンと対戦する。