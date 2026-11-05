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エズリ・コンサは、アーセナルがスラヴィア・プラハに2-1で勝利したチャンピオンズリーグの試合で、膝の負傷により途中交代を余儀なくされた。今夏加入したコンサはミケル・アルテタ監督率いるチームで全試合に出場しており、今後のプレミアリーグの試合に向けて守備面での懸念が高まっている。

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アーセナル、接戦を制して欧州で勝利

アーセナルは水曜夜のチャンピオンズリーグで、スラヴィアに2-1で勝利した。しかし、この欧州での好結果は、先発DFコンサが思わぬタイミングで膝を負傷したことで、ややかすむ形となった。前半にノニ・マドゥエケとヴィクトル・ギェケレシュが得点し、アウェーのアーセナルが主導権を握った。

好調な立ち上がりとは対照的に、アルテタ監督率いるチームは後半、試合の主導権とリズムを保つのに苦しんだ。スラヴィアはその勢いの低下に乗じ、アーセナルに攻勢をかけ続けた。そして90分、ヴィクトル・ノヴァクが1点を返し、試合は緊迫した終盤を迎えた。

アルテタ監督、負傷状況を説明

アーセナルにとって最大の懸念となったのは、後半にコンサが膝の問題でピッチを退いたことだ。同選手に代わってクリスティアン・モスケラが入り、欧州での一戦の残り時間を戦った。コンサは8月21日にアストン・ヴィラから5500万ポンドで移籍して以来、アーセナルの全14試合に出場してきた重要な存在だ。僅差での勝利後、アルテタ監督はコンサの状況に触れ、同選手の出場時間の多さを強調した。

アルテタ監督は記者団に「彼は明らかに多くの時間プレーしている。ここ数週間で非常に多くの試合に出場した」と説明し、「いくつか問題があったので、交代させることにした」と続けた。

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アルテタ監督、守備陣の編成に難題

コンサは、今季4試合目となるアーセナルのチャンピオンズリーグの試合で、ガブリエウ・マガリャンイスとともにセンターバックとして先発した。アルテタ監督はシーズン序盤から、この守備コンビに大きく頼ってきた。

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アーセナルはすでに守備陣にコンディションの問題を抱えており、コンサの途中交代はさらなる懸念材料となる。ウィリアム・サリバは長期にわたる背中の負傷から回復し、今季初めて控えメンバーに名を連ねたばかりだった。

フランス代表のサリバは水曜夜、ベンチにとどまった。慎重な対応により、アルテタ監督は実戦復帰を急がせずに済んだ。

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次はプレミアリーグでハル・シティと対戦

試合間隔が短いなか、アーセナルの医療スタッフはコンサの膝の状態を詳しく調べる。夏に加入した同選手は、次の国内リーグ戦への出場が大いに疑問視されている。

アルテタ監督率いるチームは、土曜日にホームでハル・シティと対戦するプレミアリーグに、すぐさま意識を切り替える。コンサの週末の試合欠場が確定すれば、アルテタ監督は望まぬ守備陣の変更を迫られる。ハル・シティ戦では、モスケラか復帰したサリバが先発に入り、ガブリエウとコンビを組む可能性がある。