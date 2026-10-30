共有 GOALをGoogleでフォロー

アーセナルのミケル・アルテタ監督は、アンフィールドで14年間続くプレミアリーグでの未勝利に終止符を打つ絶好の機会がチームにあると強調した。また、両チームが激しい一戦に向けて準備を進める中、リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督との親しい友人関係について語った。

広告

アルテタ監督、アンフィールドでの歴史的な勝利を狙う

アーセナルは日曜日、リヴァプールと対戦するためアンフィールドに乗り込む。同スタジアムで14年間続くプレミアリーグ未勝利の記録を終わらせたいところだ。アーセナルが最後にアンフィールドで勝ち点3を獲得したのは2012年。それ以来、リーグ戦では13度の訪問で勝利がない。

それでも、ミケル・アルテタ監督率いるチームは開幕からのリーグ戦9試合で8勝を挙げており、好調を維持してこの一戦に臨む。

一方、アンドニ・イラオラ監督率いるリヴァプールは、公式戦5連勝で試合を迎える。

アルテタ監督、アンフィールドでの挑戦に強い覚悟を求める

試合前の記者会見で、アルテタ監督は選手たちに強い確信を持って試合に臨むよう求めた。「これはチャンスだ。私がここに来たとき、20年、22年、18年と勝てていない場所がいくつもあったが、私たちはそうした状況を乗り越えてきた。だから日曜日にも、そのチャンスがある」と語った。

広告 広告

「あそこで14年間勝っていない。今こそ勝つ時だ」

Related Topics

次の試合 LIV プレミアリーグ 11:30 ARS 視聴する

「まずは強い確信を持って乗り込むこと。ここ数年は勝利に非常に近づいていた。明確な目的を持って乗り込み、相手に打撃を与え、勝利を手にして帰る」と付け加えた。

幼なじみのイラオラ監督との戦術的な対決を楽しみに

アルテタ監督は、同胞でありユース時代の元チームメイトでもあるイラオラ監督と注目の一戦で対戦することへの誇りを口にした。「光栄なことだ。若い頃にチームメイトとして、数多くの素晴らしい時間を共に過ごした相手だから」と説明した。

広告

「親しい関係にある私たちが、この国でも欧州でもビッグクラブで、こうした大一番で対戦できるのは幸運なことだ」

また、両チームの積極的なプレスという共通点について、「どちらも高い位置からのプレスが非常に積極的で、相手に時間を与えない」と語った。

広告

イサク封じとアンフィールドでの混乱への対応が勝利の鍵

リヴァプールのストライカー、アレクサンデル・イサクをどう抑えるかについて、アルテタ監督は「できるだけゴールから遠ざけること。特に、彼らに走り込むスペースがあるときだ」と守備の方針を示した。

アーセナルの指揮官は、リヴァプールが激しくプレスをかける局面を切り抜けられるかが、好結果を得る上で決定的になると強調した。

広告

アーセナルは日曜日の注目の一戦で、優勝候補としての評価を守ることを目指す。