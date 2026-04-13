ミケル・アルテタはアーセナルでの立場を危惧すべきだ。クラブ首脳陣はすでに後任者を見定めている。

アーセナルがプレミアリーグとチャンピオンズリーグの両方を逃せば、アルテタ監督の座は危うくなると『ムンド・デポルティーボ』が報じている。

今季は好調ながら、まだタイトルを獲れていない。EFLカップ決勝では0－2で敗れ、FAカップでもサウサンプトンに敗退した。

これにより、アーセナルが残すタイトルチャンスはプレミアリーグとチャンピオンズリーグの2つだけとなった。特にリーグ戦では好調を維持していた。

土曜のボーンマス戦前、1試合少ないシティとの差は9ポイントだった。

勝利すれば12点差に広げられたが、1-2で敗れ、翌日にシティがチェルシーに3-0で勝ったため、優勝争いは再び混沌とした。日曜にはエティハド・スタジアムで直接対決が待っている。

ホームのシティが勝てば3点差に縮まり、なおも1試合未消化だ。このためクラブ首脳陣の不安は募る。

MD紙は「アーセナルで7シーズン過ごし、2027年6月までの契約延長交渉中だが、プレミアとCLを逃せば状況は一変する」とアルテタ監督について報じた。

「その場合、アルテタは来季残留しないだろう。後任候補には、現在コモ1907を率い、欧州カップ戦圏内に導いているセスク・ファブレガスがいる。」