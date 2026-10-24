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アーセナルのミケル・アルテタ監督は、スペイン人GKダビド・ラヤがラ・リーガでプレーしたい意向を示したことを受け、その将来を巡る憶測を早々に打ち消した。アルテタ監督は、最近のプレミアリーグ優勝を足掛かりにさらなる飛躍を目指すクラブから、正GKのラヤが移籍することはないと強調している。

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ラヤ、ラ・リーガでのプレーに意欲

ロンドン北部で充実した時期を過ごしているラヤだが、最近、『マルカ』のインタビューで語った内容が母国で話題を呼んだ。スペイン代表GKは、いずれ母国でプレーしたいという思いを明かした。

カタルーニャ生まれのラヤは、プロとしてのキャリアをすべてイングランドで過ごしてきた。16歳でランカシャーに渡ってブラックバーン・ローヴァーズに加入。トップチームで98試合に出場し、サウスポートへの短期レンタル移籍も経験した後、2019年にブレントフォードへ移った。

今や欧州屈指のGKとなった移籍金2700万ポンドのラヤは、アーロン・ラムズデールからポジションを奪い、アーセナルの揺るぎない正GKとしての地位を確立した。しかし、今回の発言は将来的にエミレーツ・スタジアムを離れる可能性を示唆するものだった。

スペインでのプレーに含み

Getty Images

スペインメディアに対し、ラヤはいつか母国に戻りたいという希望を隠さなかった。スペインのトップリーグを高く評価し、現在はイングランドで満足しているとしながらも、将来の移籍に含みを持たせた。

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「はい、ぜひプレーしたいです。ラ・リーガでプレーしてみたいです」とラヤは語った。「今はここ［アーセナル］でとても満足していますが、スペインのリーグを経験してみたいのは確かです」

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さらに「とても競争の激しいリーグだと思います。将来、スペインのクラブでプレーすることがあるかもしれません。私はスペイン人ですし、あそこでプレーしたい。それは間違いありません」と続けた。

アルテタ監督、ユーモアを交えて返答

アルテタ監督はGKの発言にすぐさま言及し、ユーモアを交えながらアーセナルの立場を明確にした。近く退団する可能性はきっぱりと否定した。

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「ダビドはいずれスペインでプレーすべきだと思う。夏に友人たちとビーチでね。ただ、これから数年間はここアーセナルでプレーしてもらわなければならない」とアルテタ監督は冗談めかして語った。

アーセナルはラヤの将来について有利な立場にある。カタルーニャ出身のラヤとの契約は2028年まで続く。22年ぶりのプレミアリーグ優勝を果たし、ブダペストでのチャンピオンズリーグ決勝にも進出したチームにとって、その価値の大きさを示す契約だ。

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ロンドンでヤシン賞の発表を待つ

Getty Images

クラブでの活動を再開する前に、ラヤは月曜日、ロンドンで行われるバロンドール授賞式に出席する予定だ。クラブと代表の双方で目覚ましいシーズンを送ったアーセナルのGKは、世界最高のGKを表彰するヤシン賞の有力候補となっている。

個人賞だけでなく、ラヤが目下重視するのは好調を維持することだ。すでにプレミアリーグ優勝と、北米でスペイン代表としてワールドカップ優勝メダルを手にしたGKは、国内と欧州で継続的な支配を目指すアルテタ監督にとって、引き続き欠かせない存在だ。