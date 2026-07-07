ミカ・リチャーズがロナウド批判者を非難：「メッシのために偽善を働いている」

元イングランド代表のミカ・リチャーズは、2026年W杯でポルトガル代表が敗退したことを受け、クリスティアーノ・ロナウドを批判する動きには敵意があるとして非難した。

今夏開催されたワールドカップでポルトガル代表が敗退し、ロナウドの夢は消えた。

16強戦では、85分にダニ・オルモに代わって入ったミケル・メリーノがアディショナルタイムに決勝弾をマークし、スペインの8強進出を決めた。スペインは7月10日（金）にベルギーと対戦する。

41歳の同選手は試合後の会見で、これが自身の最後のW杯試合だと明言した。

通算11ゴールを記録したが、うち10点はグループステージ。ノックアウトステージではクロアチア戦の1点だけだった。

今大会は3得点を挙げたものの、スペイン戦ではボールタッチが19回しかなく、貢献度を疑問視する声も上がった。

元イングランド代表のミカ・リチャーズはポッドキャスト『ザ・レスト・イズ・フットボール』で、ロナウドを疑う声を「偽善だ」と批判した。

リチャーズは「ロナウドへの中傷は許せない。彼はサッカー史上で最高の選手の一人だ。大会が始まってから、まるで彼を標的にした陰謀があるようだ」と語った。

リチャーズはさらにこう続けた。「確かに、彼は若き日のようにピッチを駆け回ることはない。しかし、ワールドカップに出場し、このレベルでプレーし、得点を挙げること自体、素晴らしいことだ。統計的な数字は優れないかもしれないが、人々がロナウドやメッシについて語る態度には大きな偽善を感じる」。

続けて「ロナウド派でもメッシ派でも、メッシが2〜3年前ほど走らなくなったのは誰もが知っている。それでも彼がチームにもたらす天才的なプレーやデータには感嘆する。ボールが来れば、彼は活気とエネルギーに満ちる」と語った。

そして「ロナウドが以前ほど走らなくなったのは誰もが知っている。それでもペナルティエリア内での動きは依然として驚くべきものだ」と結んだ。