ミカ・ゴッツ、PSGで突然の悪い知らせを受ける

パリ・サンジェルマンがイブラヒム・マザに関心を示していると、スカイスポーツが報じた。クラブはマザを、負傷したクヴィチャ・クヴァラツヘリアの理想的な代役と見ている。これにより、ミカ・ゴッツには新たなライバルが加わることになる。

クヴァラツヘリアは2週間前に膝を負傷した。その後、ジョージア代表の同選手は十字靱帯の手術を受け、リハビリを開始。今季中の復帰はない。

昨夏にアヤックスから4500万ユーロで加入したゴッツは、これによって序列が一つ上がったかに見えた。しかし、PSGは「クヴァラドンナ」の代役を獲得しようとしている。

その候補としてクラブが目を付けているのがマザだ。20歳のアタッカーは、すでにアルジェリア代表として24試合に出場している。しかし、所属先のバイヤー・レヴァークーゼンに売却する考えはまったくない。

マザとレヴァークーゼンの契約は2030年半ばまで残っており、クラブは現行契約を見直して延長する方針だ。マザを将来の重要な選手と見ている。

マザは主に10番のポジションでプレーするが、PSGは前線でも起用できると見ているとスカイスポーツは報じている。レヴァークーゼンではこれまで54試合に出場し、8得点10アシストを記録した。