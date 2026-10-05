ミカ・ゴッツ、早くもリーグ・アンで大失敗の烙印　「ここまでは何も見せていない」

5節消化時点で、ミカ・ゴッツはフランス紙L'Équipeから失敗補強に認定された。元アヤックスの同選手はこの夏にパリ・サンジェルマンへ移籍したが、ここまで説得力のあるパフォーマンスを示せていない。

この著名スポーツ紙は、リーグ・アン18クラブの移籍市場の総括を行った。PSGについても同様で、フェラン・トーレスが最高の補強と位置づけられている。

一方で、ベルギー人アタッカーについての評価は芳しくない。 「ほとんどプレーしていないリュカ・ディニュを別にすれば、ゴッツが最大の失望だ。彼にはボーナス込みで5500万ユーロが支払われた」

「ルイス・エンリケも彼をほとんど起用していない。ベルギー人の彼は、その脅威と1対1の能力で確実に何かをもたらすはずだが、まだ自分の居場所を勝ち取らなければならない。そして今のところ、その片りんは何も見えていない」と同紙は記している。

ゴッツはフランスリーグで5試合途中出場し、プレー時間はわずか118分にとどまっている。それでも1アシストは記録した。元フェイエノールトの上田綺世がプレーするLOSCリール戦（2-2）では、91分にヴィティーニャのゴールをアシストした。

フランスのサッカー誌SoFootのマチュー・フォールは、ゴッツへの批判をやや和らげ、新加入選手にはPSGでいきなり高い基準が求められると指摘する。 「世界最高クラスのチームの一つで、いきなり先発に入るのは簡単なことではない」

「ここ数年でオランダからフランスへ渡ったマイロン・ボアドゥやカルフィン・ステングスのようなタレントも、消えない印象を残したわけではなかった。だからこそ、リーグ・アンと比べるとエールディビジは二流リーグに近いという感覚がある」とフォールはHet Nieuwsbladに語っている。