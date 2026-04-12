ミカ・ゴッツ：「彼は本当に素晴らしい選手だ。あのような選手は滅多にいない！」

ミカ・ゴッツは先日、初めてベルギー代表に招集された。アヤックス所属のウイングにとって、これは貴重な経験となった。彼は『アルゲメン・ダグブラッド』紙に語った。

アメリカとメキシコとの親善試合で代表デビューし、「本当に素晴らしかった。遠征はとても楽しく、母国でプレーでき光栄だ」と語った。

ベルギーにはジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ）、レアンドロ・トロサール（アーセナル）、マリック・フォファナ（オリンピック・リヨン）など、強力な左ウイングが多数いる。

「彼らは国内最高峰だが、そんな選手たちと競うためにこの道を選んだ」とゴッツ。「彼らのレベルで練習すると、すべてが少し速い。それが自分を成長させる」。

さらに、突如としてケヴィン・デ・ブライネとピッチに立った。「彼は年齢を重ねても高いレベルを保っている。そんな選手は稀だ。彼らからまだ多くを学べるのは素晴らしい」

アヤックス

ゴッツ自身も今季はリーグ25回得点に直結（15ゴール、10アシスト）し、個人としても素晴らしいシーズンを過ごしている。

夏の移籍は自然な流れだが、ゴッツは「アヤックスに残り、タイトルを獲りたい」と語る。

「夏に今後の計画を判断する。チームとしても個人としてもだ。状況が変わるか分からないが、その上で決断する」と、この機敏なウイングは語った。