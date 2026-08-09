ミカ・ゴッツ、パリ・サンジェルマンについて問われ、アヤックスのファンに約束

ミカ・ゴッツは日曜日のPECズウォレ戦で、コンディション不良のため途中出場にとどまった。アヤックスのFWは、オーファーアイセルでの0-2の勝利後、パリ・サンジェルマン移籍を望んでいることを隠さなかった一方、アムステルダムにいる限りはアヤックスのためにプレーすると約束した。

ゴッツはすでにしばらく前からPSGと個人合意に達している。ただ、クラブ間交渉での進展はまだない。アヤックスは最低6000万ユーロを求めている一方、フランス王者は現時点で固定額4500万ユーロにボーナス500万ユーロを上乗せする条件を超えていない。

ゴッツは本来、日曜日のPEC戦で先発するはずだったが、ウォーミングアップ後に方針が変わった。ベルギー人アタッカーは不調を訴え、その結果ベンチスタートとなり、アブデラ・ウアザンが先発メンバーに入った。

ゴッツはESPN で、当然ながらPSGの関心について問われた。「今ちょうどピッチを出たところだよ」と左ウイングは笑う。「もちろん、代理人と一緒に何が起きているかは分かっている」

「話し合いはある。事実じゃないとは言わないよ。そんなことを言ったら、もう誰も僕を真剣に受け取ってくれなくなるからね。ただ、はっきりさせておきたいのは、僕がプレーしたくなかったと人々が思っていたかもしれない、という点だ」

「合意に至らない限り、僕はプレーしなければならないすべての時間をアヤックスのために戦う」とゴッツは約束した。FWは日曜日、途中出場後にユリアン・ブラントへのアシストを記録し、価値を示した。

その約20分前には、ヨルティ・モキオが先制点を決めていた。この勝利により、アヤックスはこの日早い時間帯にスパルタ・ロッテルダムを下したライバルのフェイエノールトに続いた。