ミカ・ゴッツ、アヤックスで注目すべきニュースを入手：「ミチェルは…するつもりはないようだ」

『Voetbal International』誌のピーター・ズワルトは、ミカ・ゴッツが来シーズン、アヤックスで新たな役割を担うと分析する。ミシェル監督は左ウイングのゴッツを、プレッシングでこれまでとは異なる形で起用する意向だ。

これは注目すべき点だ。ゴッツは昨季44試合で17ゴール15アシストを記録し、不振だったチームの中で唯一の希望だった。

「フレッド・グリムやオスカル・ガルシアの時代は守備負担が軽かったが、ミチェルは特別なポジションを用意するつもりはないようだ。ジローナ時代と同じく4-4-2でプレスをかけている」とズワートは分析する。

「ゴッツは自陣深くまで下がって守備をすることになるが、彼はその役割をこなしている」と、ズワルトはアヤックスがオリンピアコスに1-0で勝った親善試合を挙げて説明する。「最初の10分だけで、彼は適切なポジショニングで2度ボールを奪い返した」。

ただし、守備で体力を消耗するため攻撃への影響が懸念される。また、ボール奪取時に位置が低いためカウンターでの威力が減る。昨季は奪取後に機動力の低い右CBと対峙できたが、守備負担が増えた今季も同等の数字を残せるかが鍵だ。

なお、来季もゴッツがアヤックスでプレーできるかは未定だ。本人はアムステルダムでタイトルを獲りたいと語っているが、海外クラブの関心も高い。