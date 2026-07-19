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Mika GodtsIMAGO
Siep Engelen

翻訳者：

ミカ・ゴッツ、アヤックスで注目すべきニュースを入手：「ミチェルは…するつもりはないようだ」

アヤックス
ミカ・マルセル・ゴッツ

Voetbal International』誌のピーター・ズワルトは、ミカ・ゴッツが来シーズン、アヤックスで新たな役割を担うと分析するミシェル監督は左ウイングのゴッツを、プレッシングでこれまでとは異なる形で起用する意向だ。 

これは注目すべき点だ。ゴッツは昨季44試合で17ゴール15アシストを記録し、不振だったチームの中で唯一の希望だった。 

「フレッド・グリムやオスカル・ガルシアの時代は守備負担が軽かったが、ミチェルは特別なポジションを用意するつもりはないようだ。ジローナ時代と同じく4-4-2でプレスをかけている」とズワートは分析する。 

「ゴッツは自陣深くまで下がって守備をすることになるが、彼はその役割をこなしている」と、ズワルトはアヤックスがオリンピアコスに1-0で勝った親善試合を挙げて説明する。「最初の10分だけで、彼は適切なポジショニングで2度ボールを奪い返した」。 

ただし、守備で体力を消耗するため攻撃への影響が懸念される。また、ボール奪取時に位置が低いためカウンターでの威力が減る。昨季は奪取後に機動力の低い右CBと対峙できたが、守備負担が増えた今季も同等の数字を残せるかが鍵だ。 

ヨーロッパカンファレンス・リーグ
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なお、来季もゴッツがアヤックスでプレーできるかは未定だ。本人はアムステルダムでタイトルを獲りたいと語っているが、海外クラブの関心も高い。

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