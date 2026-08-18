ミカ・ゴッツは1年前の時点ですでにアヤックスを去ることもできたと、代理人のニールス・デ・ヨンクが『デ・テレグラーフ』の取材で明かした。ベルギー人ウインガーはアムステルダムにもう1シーズン残ることを決断し、最近になってパリ・サンジェルマンへの夢の移籍を実現させた。

ゴッツは2025年、自身のマネジメントとともに、海外移籍をしないという選択を意識的に下した。「その時、ミカと、コーチでもある兄のマッツ、そして私の3人で、非常に意識的に一つのプランを立てた」と、デ・ヨンクは1年後に明かしている。

ゴッツの代理人によれば、ウインガーの近い将来を考える上で、ある1つの側面が極めて重要だったという。「今アヤックスを離れて中位クラブへ行くのか、それともあと1年残って、さらに成長し、その後にどんなクラブが来るのかを見るのか？」

ゴッツはアヤックスに忠誠を尽くし、フリーンデンロテライ・エールディビジで非常に力強いシーズンを送った。44試合に出場し、17ゴール15アシストを記録。その見事な数字により、ゴッツはヨハン・クライフ・タレント・オブ・ザ・イヤーのタイトルを獲得し、さらにPSGへのビッグトランスファーも手にした。

「今、彼のためにどんなクラブが現れたかを見れば、その問いへの答えはかなり明白だと思うし、私たちは一緒に良い選択をした」と、満足げなデ・ヨンクは語った。さらにすぐこう付け加えている。「PSGは終着点ではない。再び始まりなんだ。2023年1月のアヤックスがそうだったように」

ゴッツには、FCバルセロナ、バイエルン・ミュンヘン、アーセナル、チェルシーなどからの関心が取り沙汰されていた。それでも元アヤックスのこの選手はPSGを選択。クラブはこのウインガーに対し、最大5500万ユーロを支払う。

ルイス・エンリケ監督はFaceTimeを通じてゴッツと話し、PSGにおけるフットボール哲学を詳細に説明した。ベルギー人選手は左ウイングのポジションに集中することになり、クヴィチャ・クヴァラツヘリアが手ごわいライバルとなる。