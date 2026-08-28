パリ・サンジェルマンは、先週のスタッド・レンヌ戦（2-2）に続き、0-2のビハインドを試合終了間際に（部分的に）挽回した。パリSGはリールOSC戦で敗戦濃厚となっていたが、アディショナルタイムのヴィティーニャとマルキーニョスのゴールにより、土壇場で勝ち点1を手にした。ミカ・ゴッツは1点差に迫るゴールをアシストし、2-2の場面ではアシストの起点となった。

PSGではルイス・エンリケ監督が、レンヌ戦で途中出場からデビューしたゴッツをまだ先発では起用しなかった。一方で、同じ新戦力のマグネス・アクリウシュとフェラン・トーレスは先発入りした。

PSGは、レンヌ戦での勝ち点逸に加え、フランス・スーパーカップでもRCランスに敗れており、悪い形でシーズンに入っていた。さらに事態が悪化したのは、21分にリールが先制した時だった。

すでに39歳となったオリヴィエ・ジルーは、ハーコン・ハラルドソンへの巧みなスルーパスで、リールの先制点に決定的な役割を果たした。アイスランド人MFはペナルティーエリア手前から強烈なシュートを放ち、1-0とした。

ジルーは終了5分前の次の得点でも起点となった。ロングボールでディラン・バクワを走らせると、バクワはシュートコースを見つけ、左足で見事にカーブをかけて決めた。2-0となった。

それでもPSGはこの試合で勝ち点1を持ち帰ることになる。63分に途中出場したゴッツがボールをヴィティーニャへ流すと、ポルトガル人MFはペナルティーエリア手前から狙った。バクワさながらに見事なカーブシュートが決まり、2-1となった。

その後も同点弾が生まれる時間は残されており、実際にそれは決まった。リールにとっては愕然とする展開だった。ゴッツが横へつなぎ、ヴィティーニャがファーサイドへクロス。そこにマルキーニョスが力強くヘディングを叩き込み、2-2とした。