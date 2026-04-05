ミカ・ゴッツは新たな敗戦に完全に打ちのめされ、アヤックスのある一点について全く理解できない

FCトゥエンテ戦（1-2）での敗戦後、ミカ・ゴッツはESPNのカメラの前に、深く落胆した様子で現れた。ベルギー人FWは、チームが5位に転落したことを目の当たりにし、試合の中でアヤックスが好プレーを見せたのは散発的だったことに対し、不満を露わにした。

完全に落胆したゴッツは、この敗戦がいかに苛立たしいかを語り、アヤックスの不足点を列挙した。「あのゴールはうまく仕上げた。ワウト（ウェグホルスト、編注）が締めくくった、素早く美しい攻撃だった。なぜ試合ごとに10回もそうできないのかと疑問に思うが、まあ…」

「我々は状況をコントロールしようとしているが、トゥエンテも単純に良い試合をしている」と、アヤックスが負けるべきではなかったと主張するベルギー人監督は認めた。「彼らが2つのゴールを決めた様子を見れば、あれは決してあってはならないことだ」

ゴッツは続いて、トゥンテの両サイドバックがアヤックスのペナルティエリア内に侵入できた点を分析した。「本来ならあり得ないことだが、彼らにとっては見事なプレーだった。しかし、我々はそれに対抗するための動きが明らかに不足していた。」

アヤックスの創造力豊かなウイングは、現在の順位表を見て目を疑った。「正直、我々がここにいるなんて信じられない。勝たなければならない試合を、ただ負けてしまっている。我々は十分ではない」と彼は指摘した。

「だからこそ、今の順位にあるんだ。残り5試合で、プレーの安定感を取り戻さなければならない」とゴッツは語った。彼は、アヤックスが20分間だけではなく、90分間を通して良いサッカーをすべきだと考えていた。

もしアヤックスがシーズンを5位で終えた場合、欧州カップ戦へのプレーオフ進出は十分にあり得る。NECがカップ戦を制し、アヤックスが実際に5位になったとしても、プレーオフを回避して直接出場権を獲得することになる。「しかし、そんなことは起こらない。我々はしっかりと戦って、できるだけ多くの勝ち点を獲得するつもりだ」と、闘志あふれるゴッツは語った。