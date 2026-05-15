ルディ・ガルシア代表監督は金曜日の記者会見で、ミカ・ゴッツがベルギー代表のワールドカップメンバーから外れたと発表した。

ゴッツは3月末のアメリカ戦（2-5）で代表デビューしたが、監督を十分に納得させられなかった。

所属するアヤックスでは今季フレンドレン・ロテリー・エールディヴィジ31試合で17得点12アシストを記録した。

また、アヤックスのMFジョルティ・モキオも代表から外れた。彼はベルギーで1試合出場した後、コンゴ代表を選択した。

左ウイングにはジェレミー・ドクとレアンドロ・トロサールが選ばれ、2人は今シーズンマンチェスター・シティとアーセナルで好調を維持している。

その他、ティボ・クルトワ、ケヴィン・デ・ブライネ、ロメル・ルカク、ユーリ・ティエレマンスなどのスターも選出された。ベルギーはグループGでエジプト、イラン、ニュージーランドと対戦する。

ベルギー代表全メンバー

GK ：ティボ・クルトワ（レアル・マドリード）、センネ・ランメンス（マンチェスター・ユナイテッド）、マイク・ペンダース（RCストラスブール）

DF ：ティモシー・カスタニュ（フルハム）、ゼノ・デバスト（スポルティング・リスボン）、マキシム・デ・カイパー（ブライトン）、ブランドン・メシェル、ホアキン・セイス（以上クラブ・ブルッヘ）、トーマス・ムニエ、ナタン・ンゴイ（以上リール）、アーサー・テアテ（フランクフルト）、コニ・デ・ウィンター（ミラン）

MF ：ケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ）、アマドゥ・オナナ、ユーリ・ティエレマンス（アストン・ヴィラ）、ニコラス・ラスキン（レンジャーズFC）、ハンス・ヴァナケン（クラブ・ブルッヘ）、アクセル・ヴィツェル（ジローナ）