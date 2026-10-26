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ライブ
FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LYONAFP
Sam Vreeswijk
翻訳者：

ミカ・ゴッツが1ゴール1アシスト、新たに首位に立ったパリ・サンジェルマンに大きく貢献

パリ・サンジェルマン 対 リヨン
パリ・サンジェルマン
リヨン
リーグ・アン
ミカ・マルセル・ゴッツ
ルーベン・クライファート
セニー・マユル

パリ・サンジェルマン（PSG）が月曜夜、リーグ・アンの首位に立った。ミカ・ゴッツの1ゴール1アシストにより、オリンピック・リヨンに2-0で勝利した。

ここ数年、PSGはフランスのリーグ戦を圧倒してきたが、今季は苦戦している。この試合を前に、ルイス・エンリケ監督率いるチームは5位にとどまっていた。

ゴッツはPSGで控えに回った。一方、4位でこの試合を迎えたリヨンでも、フリーデンロテライ・エールディヴィジでおなじみのルベン・クライファートがベンチに座った。

前半はホームのPSGが優勢に試合を進め、先制のチャンスを何度も作った。しかし、リヨンのGKドミニク・グライフが好守でチームを支えた。

後半開始から15分、ゴッツがPSGの選手としてピッチに入った。ポジションを争うフヴィチャ・クヴァラツヘリアが先週のバルセロナとのチャンピオンズリーグで十字靱帯を断裂したことで、ベルギー人のゴッツには出場機会が増える見通しとなっている。

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投入からほどなくして、ゴッツはチームの得点に絡んだ。21歳のベルギー人はセニー・マユルにボールを折り返し、マユルがニアサイドに決めて1-0。ゴッツにとってPSGでの2アシスト目となった。

さらに終了間際には、PSGでの初ゴールを挙げ、自ら2-0の最終スコアを決めた。カウンターからペナルティーエリアの縁で放ったシュートがポストの内側に当たってゴールに入った。この勝利でPSGはリーグ・アンの新たな首位に立ち、リヨンは5位に後退した。

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