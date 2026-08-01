ミカ・ゴッツがパリ・サンジェルマンと個人合意に達したと、『De Telegraaf』が報じている。あとは、推定約6000万ユーロを求めているとされるアヤックスと、パリ側が合意に至る必要がある。

アヤックスとPSGが合意に達した場合、ゴッツはパリで2031年半ば、または2032年半ばまでの契約にサインする見通しだ。「そこはまとまるでしょう」と、代理人のニールス・デ・ヨンクは話している。

「ミカは給与条件の提示を受けており、大筋で合意している。PSGはミカを絶対に獲得したいという意思を示している。そしてミカもパリ行きを望んでいる。だが、エールディビジからチャンピオンズリーグ2度優勝のクラブへ行けるなら、それは当然だと思う」

「彼と彼の妻はアムステルダムでとても満足して過ごしているし、ミカはアヤックスでもっとタイトルを獲得したがっていた。でも、このチャンスが来れば、すべてが変わる」

ジョルディ・クライフは本来ゴッツを手放したくないが、一定の金額に対しては『ノー』と言えないことも分かっている。そのためテクニカルディレクターは、可能な限り最大額を引き出したい考えだ。「それぞれに自分の利益がありますからね」と、デ・ヨンクは語る。

「それは普通のことだ。移籍金について、クラブ間で折り合いがつくと私は信じている」と代理人は述べた。ゴッツ（21）は特に昨季、アヤックスで主力選手へと成長。現在の契約は2029年半ばまでとなっている。



