ミカ・ゴッツがアヤックスでの将来について明確に語った

ミカ・ゴッツは、アヤックス・ビジネス・アソシエイツの雑誌『ABA Today』のインタビューで、アヤックスでの日々を振り返った。ベルギー人ウイングは2023年1月にアムステルダムへ到着した際、新しい環境に少し慣れるのに時間がかかったと明かした。

「アレナに立つと、アヤックスが大きなクラブだと実感できる。歴史あるクラブだ」とゴッツ。昨季5位となったチームへの思いを語る。「少し慣れるまで時間がかかった。異なる文化や雰囲気にね。緊張もあったが、楽しい緊張だった。すぐに慣れた。最終的にはすべてが自然にうまくいった」。

暫定監督のジョン・ハイティンガの下で彼はフォルトゥナ・シッタルト戦にデビューした。「ハイティンガはアムステルダムに来た理由を尋ねた」と21歳のウインガーは振り返る。 「もちろん、ここでサッカーがしたかったからです」。監督は「君はチームの一員で、試合の登録メンバーだ」と告げてくれました。

ハイティンガはフォルトゥナ戦でドゥシャン・タディッチの代役としてゴッツを起用した。「デビューしアレナでプレーした日は一生忘れない。ピッチでは落ち着いており、機会を得られたことが何よりも嬉しかった。試合に溶け込み、観客に何かを見せたいと強く思った」

その後、ゴッツはタディッチの記録を更新。昨季17得点12アシストをマークし、フリエンデン・ロテリー・エールディヴィジのMVPに選ばれた。両部門で2桁を達成したのはタディッチ以来クラブ初。 「サッカーではデータは大切だが、それにとらわれすぎず、フォワードとして自分のプレーに集中することが、自分にもチームにも一番大切だ」

昨季はホームでトゥウェンテに1-2で負けるなど悔しい試合も多かった。「勝てる試合を逃した。2-0から逆転されたのは、わずかな規律の欠如が原因かもしれない」と振り返る。

彼の活躍はマンチェスター・ユナイテッドやナポリの関心を引き寄せているが、今夏の移籍は優先事項ではない。「焦点はアヤックスにある。さらに上を目指すためにも、良いパフォーマンスを続け、チームとして結果を出すことが最も大切だ。私が良くやり、アヤックスも好調なら、それが最高のシナリオだ。」

ゴッツはアヤックスとあと3年契約が残っており、移籍金は高額になる見込みだ。Transfermarktの推定市場価値は3500万ユーロだが、実際の移籍金はそれ以上になると見られる。