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バイエルンのハーバート・ハイナー会長とレアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長が、昨夏の会談でミカエル・オリーセについて話していた。

ハイナー会長はt-onlineのインタビューで、Escuela Universitaria Real Madridの卒業生に向けて記念スピーチを行うためマドリードを訪れた際、フランス代表選手の去就が話題の一つになったことを認めた。「もちろん、私たち2人はミカエル・オリーセについても話しました」

ただ、ペレス会長はその会談で、レアル・マドリーが夏にバイエルンのアタッカーの獲得に向けて動いたことはないとハイナー会長に明言したという。「レアル・マドリーは彼とも代理人とも一度も話をしていない、と保証してくれました」

特に昨夏の移籍市場では、レアル・マドリーがオリーセの獲得を狙っているとの うわさが繰り返し浮上していた 。ペレス会長が会長選の選挙戦中にファンへクリスティアーノ・ロナウド級の大型補強を約束したことを受け、複数のメディアは、その選手が バイエルンに所属する24歳のオリーセだと報じた。

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また、L'Equipeは最近、 フランス代表でオリーセの同僚であるキリアン・エンバペとイブラヒマ・コナテが、レアル・マドリーへの移籍を説得しようと、バイエルンの傑出した選手であるオリーセに熱心に働きかけている と報じた。

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ただ、バイエルンがオリーセの移籍を認めるのは、2029年6月末までの現行契約を延長するための交渉が決裂した場合に限られるとみられる。ハイナー会長は「私たちは落ち着いています。ミカエル・オリーセの契約は2029年まで残っています。私たちの目標は、彼がFCバイエルンに長くとどまり、レアル・マドリーへの移籍という話がそもそも持ち上がらないようにすることです」と語った。

Getty Images

バイエルンは巨額のオファーが届けばオリーセを放出するのか？

ドイツ最多優勝を誇るバイエルンは、関心を寄せるクラブから2億5000万ユーロ、あるいは3億ユーロのオファーが届いても断れるのか。そう問われたハイナー会長は、こう答えた。「カール＝ハインツ・ルンメニゲの言葉を引用したいと思います。彼は最高経営責任者だった頃、よくこう言っていました。『我々は選手を売るクラブではなく、買うクラブだ』」

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ハイナー会長は、バイエルンでは長年にわたり、その理念は何も変わっていないと続けた。「金銭面ばかりを見てはいけません。プレースタイル、個性、性格、そして人間性の面でも、その選手が私たちに合うかどうかを見なければなりません」

最後に、改めて強調した。「ミカエルはここで心地よく過ごしていますし、FCバイエルンにいることの価値を分かっています」

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オリーセは2024年夏、プレミアリーグのクリスタル・パレスから5300万ユーロでゼーベナー通りにやってきた。ヴァンサン・コンパニ監督のチームで瞬く間に欠かせない主力となり、昨季だけで公式戦52試合に出場して53得点に関与した（22得点、31アシスト）。

今季も好調で、フランス人選手のオリーセは全大会を通じて15試合を終えた時点で12得点、7アシストを記録している。