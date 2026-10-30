現在24歳のフランス出身の右ウイングは当時、契約で定められた移籍金5300万ユーロでクリスタル・パレスからバイエルン・ミュンヘンに加入し、世界最高の選手の一人へと成長した。バイエルンがオリーズに関心を持ち始めた際、まず目に留まったのはその「落ち着きのない経歴」だったと、エーベルはクラブ公式誌『51』で明かした。「彼はイングランドで複数の育成組織を渡り歩いている。でも、そうした経歴が必ずしも警戒すべき兆候とは限らない。困難が選手を形づくることもある」

オリーズはアーセナル、チェルシー、マンチェスター・シティの下部組織でプレーした後、レディングでトップチームのサッカーに進み、最終的にクリスタル・パレスでプレミアリーグに定着した。

「選手を知るには、何よりもチームメイトや対戦相手としてその選手を見てきた人たちと話さなければならない」とエベルは説明した。「ミカエルについては、当時クリスタル・パレスで監督を務めていたのがオリバー・グラスナーだったことが幸いした。うちのスポーツディレクター、クリストフ・フロイントはグラスナーをよく知っているからだ」。オーストリア出身の2人は、かつてRBザルツブルクでともに働いていた。「監督から『もちろん、彼を獲得してくれ、獲得してくれ』と言われたら、不審に思うものだ」とエーベルは話す。「でも、グラスナーは『彼にはまだ学ぶべきことがある。それに、我々には彼が必要だ』と言った。それで、彼がオリーズを大切にしていると分かった」

ミカエル・オリーズの負傷しやすさが小さな「懸念点」に

その後、バイエルンの首脳陣はオリーズ本人と話をした。「彼とサッカーについて話すのは楽しい」とエーベルは振り返る。「小さな懸念点は、負傷しやすい選手なのかどうかだった。クリスタル・パレスでは長期間離脱していたからだ」。イングランドでの最後のシーズン、オリーズは筋断裂と太ももの負傷により、2度にわたってそれぞれ数週間続けて欠場した。それでも出場した19試合で10ゴール、6アシストを記録し、エーベルを十分に納得させた。

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いずれにせよ、オリーズが負傷しやすいのではないかという懸念は杞憂に終わった。バイエルンでの約2年半、これまで欠場したのは出場停止によるものだけだ。119試合に出場し、見事な54ゴール、61アシストを記録している。