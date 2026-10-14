4月、ノルウェーの有力地方紙Stavanger Aftenblad に、ズラトコ・トリピッチを取り上げた「バイキングの主将はクソ野郎ではない。彼は、私たちが長い間求めてきたメンタリティーをまさに体現している」と題する論評が掲載された。当時、前年度王者のバイキング・スタバンゲルは、1992年以来初めてのチャンピオンズリーグ出場を控えていた。「ズラトコ・トリピッチがピッチ上ですることには、議論の余地が大いにある」と論評は続く。「だが、彼の勝利への執念は、バイキングが長く求めてきた、欧州でのあらゆる試合で直面することになる狡猾さの一部なのだ」

この論評のきっかけは、ノルウェーリーグのバイキング対ヴォレレンガ・オスロという上位対決で起きた出来事だった。激しい一戦を、バイキングが最終的に1-0で制した。主将トリピッチは試合終了後、相手ベンチの前で派手に喜びを表し、ヴォレレンガ関係者の一団に詰め寄られた。結果はどうなったか。トリピッチにはイエローカード、ヴォレレンガのセバスティアン・ヤールにはレッドカードが出た。任務完了だ。そしてノルウェーのサッカー界では、トリピッチは「クソ野郎」なのかという議論が起きた。

いずれにせよ、33歳の左ウイングは、自分はぎりぎり処分を免れる程度に相手を挑発する達人だ。その一方で、相手は最後に冷静さを失い、処分を受ける。ヴォレレンガ戦でもそうだったし、それ以前にも何度となくそうだった。そして今回、バイエルン・ミュンヘン戦でも同じことが起きた。トリピッチは試合を通して、対峙したマイケル・オリーズ（そしてほかのバイエルンの選手たち）をいら立たせ続けた。ついに我慢の限界に達したオリーズは、トリピッチの顔にボールを投げつけ、退場処分を受けた。

ズラトコ・トリピッチ、マイケル・オリーズの退場を喜ぶ

スポーツ担当役員のマックス・エーベルによれば、トリピッチは「嫌な奴のような」プレーをしていた。テレビ解説者のクリストファー・クラマーは「私もいずれ、トリピッチにはうんざりしただろうね。レッドカードが出た瞬間、『気持ちは分かるよ』と思った」と語った。

では、トリピッチ本人はどう語るのか。「いつかバロンドールを取る可能性が非常に高いあれほどの選手が、リュングダル出身の若造に少しいら立つなんて、最高ですよ。僕はマイケル・オリーズほど速くはありません。でも、自分には誰もが持っているわけではない何かがあると感じています。彼が抜群に得意とすることから意識をそらすことができたとき、彼は最後に冷静さを失い、僕の顔にボールを投げつけました。彼との勝負には勝ったと思います」

実際、トリピッチはオリーズとの個人的な勝負に勝っただけではない。それによって試合に最後の決定的な変化をもたらした。数的優位に立ったバイキングは再び奮起し、90分に3-3の同点に追いついた。開幕戦でシュトゥットガルトに1-3で敗れていたバイキングにとって、今季のチャンピオンズリーグ初の勝ち点となった。出場は1992-93シーズン以来2度目。当時は1回戦でバルセロナに敗れている。

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ズラトコ・トリピッチ：フュルトで頭蓋骨骨折、スタバンゲルでは王に

トリピッチ自身、33歳になった今、初めてチャンピオンズリーグでプレーしている。クロアチアのリエカで生まれ、ノルウェーで育ち、自らの「バルカンのメンタリティー」によく言及する。キャリアの初期をノルウェーリーグの複数のクラブで過ごし、2015年、22歳でドイツ2部のグロイター・フュルトへ移籍した。

フュルトでの2年半にわたる控え選手としての生活よりも、人々の記憶に残ったのは、ニュルンベルクのディスコで起きた事件だ。乱闘のさなかに高さ4メートルの中二階から転落し、頭蓋冠を骨折した。復帰後まもなくフュルトを離れ、モルドバの反政府地域、沿ドニエストルにあるシェリフ・ティラスポリへ移籍した。どこか彼らしい。

2018年以降は、トルコのギョズテペでの短い在籍期間を除き、バイキングでプレーしている。「スタバンゲルの王」として敬愛されるトリピッチは、今やクラブ史上、公式戦出場数で5位、得点数で3位、アシスト数では最多を誇る。今季は公式戦28試合で、驚異の23アシストを記録。そのうち2つはバイエルン戦で記録したが、オリーズとの一件もあり、やや注目されずに終わった。

だが、キャリアで最も驚くべき数字は別にある。トリピッチが436試合の公式戦で受けた退場処分は、わずか1回。マイケル・オリーズらと同じ回数だ。ただし、付け加えておかなければならないことがある。トリピッチは事後的に2試合の出場停止処分を受けたこともある。2025年8月、ローゼンボリ・トロンハイム戦で相手のアドリアン・ペレイラの首をつかみ、両チームが入り乱れる乱闘を引き起こしたときのことだ。