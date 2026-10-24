ミヒャエル・オリーズを世界最高の選手の一人と考えているのは、多くのサッカーファンだけではない。バイエルンの重鎮ウリ・ヘーネスもその一人だ。そしてヘーネスは、フランス人スターの将来についてまったく心配していない。

ワールドカップ期間中には、オリーズがレアル・マドリーへ移籍する可能性をめぐる噂が繰り返し浮上し、移籍金が約3億ユーロという記録的な額になるとの憶測まで出ていた。しかし、ヘーネスによれば、それは「すべてでたらめ」だという。

「ミヒャエルと我々の契約は2029年6月30日まで残っている。だから今、そのことを心配してはいない」。74歳のヘーネスは、ヴェルト・アム・ゾンタークのインタビューで、オリーズの移籍の可能性についてそう強調した。

バイエルンのレジェンド、ローター・マテウスはすでに古巣に警鐘を鳴らし、首脳陣に対してオリーズとの契約を直ちに延長するよう強く勧めていた。しかし、ヘーネスは急ぐ必要はないと考えている。「シーズン中に、契約を延長したいかどうか本人と話すつもりだ。その時点でまだ延長を望まないなら、2029年にどうなるかを待てばいい。私はまったく不安に思っていない」

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契約を延長すれば、オリーズには大幅な昇給が提示される可能性も極めて高い。ただしヘーネスによると、クラブはその金額についてまだ何も検討していないという。「我々が決断を迫られているとはまったく思わない。その時が来たら考える」と名誉会長は語った。

ウリ・ヘーネスはミヒャエル・オリーズとラミン・ヤマルについて何を語ったのか？

一方、バルセロナのスター、ラミン・ヤマルとの直接比較では、ヘーネスはオリーズの方が明らかに上だと見ている。「彼は我々を大いに楽しませてくれる。私にとって、世界最高の選手になる道を着実に歩んでいる」と、そのプレーを絶賛した。

オリーズは「安定感が驚異的で、私の目にはラミン・ヤマルよりも優れている。ゴールを決め、チャンスをつくり、スピードもある。ほぼ完璧な選手だ」という。