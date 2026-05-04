『アルゲメン・ダグブラッド』紙の記者マーテン・ウィッフェルスはXで、『デ・テレグラフ』紙の同僚マイク・フェルウェイとスティーブン・クーイマンを激しく批判した。

同紙はオランダ代表ワイナルドゥムへの「公開オファー」に関与したと批判した。

日曜夜、代表のロナルド・クーマン監督は番組『スタジオ・フットボール』で、アル・エティファクのウィナルデムはW杯候補ではないと明言した。

ウィフェルスは直後にXに投稿。「ウィナルドゥムをインタビューし、W杯出場を訴える“公開オーディション”の場を作るなんて。彼が候補外なのはとっくに明らかだった。クーマン監督が今さらテレビで言及しただけだ」と批判した。

『デ・テレグラーフ』は4月25日、今夏のW杯に出場したいと語るウィナルドゥムへのインタビューを掲載。この記事はフェルウェイとクーイマンが執筆した。

この投稿には「非協力的だ」との批判も寄せられたが、ウィフェルスは「すでに明確なことをなぜいつまでも取り上げるのか。ヨルディ・クラシーについても同じだ」と反論した。

ウィッフェルスはこう説明する。「それは立ち位置による。もし私がただのサッカーファンや読者なら、メディアには『事実』を伝えてほしい。個人が『こうなってほしい』と望むことではなく。」