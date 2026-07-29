その理由は何か。チリサッカー連盟ANFPの規定によれば、ユニフォームの背中にニックネームを入れることは禁止されている。そのため、ボジーニャは今後、チリの最多優勝クラブで本名でプレーすることになる。

その名前はジョジマール・エボラ・ジアスだ。したがってコロコロでは、このGKはユニフォームの背中に「エボラ・ジアス」、「エボラ」のみ、あるいは「ジアス」のみのどれを入れるか決めなければならない。

チリの名門クラブにとって、これは非常に痛手だ。クラブはボジーニャに、戦力としての補強だけでなく、マーケティング面でのヒットも期待していたからだ。 というのも、この40歳は後の世界王者スペインとのW杯初戦で、伏兵カーボベルデの一員として0-0の立役者となり、その圧巻のパフォーマンスで一夜にして世界的な知名度を獲得した。 その後、インスタグラムのフォロワー数はそれ以前のおよそ5万人から爆発的に増加し、現在ではこのSNSプラットフォームでボジーニャをフォローする人は約3000万人に達している。

ボジーニャのインスタグラムのフォロワーは約3000万人

その全員が、背中にボジーニャの名前が入ったコロコロのユニフォームの潜在的な購入者だ。GKが本名でプレーしなければならないとなれば、ユニフォームの売り上げにとって決してプラスにはならないだろう。

getty

スペイン戦での圧巻の活躍の後も、ボジーニャは大会を通じて好パフォーマンスを続け、W杯初出場のカーボベルデを驚くべきことに決勝トーナメント進出へ導いた。 16分の1決勝では、ボジーニャらは圧倒的本命アルゼンチンを苦しめ、大番狂わせすら夢見たが、カーボベルデは延長戦の末にリオネル・メッシらを擁する相手に2-3で敗れた。

ボジーニャは今後、コロコロで元バイエルンのスターと共演へ

ボジーニャは直近2年間、ポルトガル2部のGDシャベスでプレーしており、今夏にその契約が満了していた。W杯での活躍を受け、複数のクラブがこのGKへの関心を示し、ベティス・セビージャやサウジアラビアのクラブも獲得に動いたとみられていた。 だが最近、ボジーニャはコロコロ入りを決断。チリ・サンティアゴの最多優勝クラブと年末までの契約を結んだ。オプションにより、契約はさらに1年延長される可能性がある。

なお、コロコロでは今後、ボジーニャはかつてバイエルンやユベントスでプレーしたアルトゥーロ・ビダルとチームメートになる。39歳のMFは2024年初めに古巣へ復帰しており、かつてそこから世界のサッカー界へ羽ばたいていった。