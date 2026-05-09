「マーク・ファン・ボンメル、監督復帰が急浮上」

マーク・ファン・ボンメルが来夏、フェネルバフチェの監督に就く可能性がある。トルコメディアは、PSVやロイヤル・アントワープを率いたオランダ人監督が有力候補と報じる。2シーズン無所属の彼だが、来季は指揮官として復帰するかもしれない。

会長選を控える中、候補者の1人アジズ・イルディリム氏は当選すればファン・ボメルを第1候補に据えると明言。地元アナリストはイルディリム氏の当選確率を高く見ており、

スポーツ紙『ファナティック』は、すでにユルドゥルム陣営とファン・ボメルが接触したと報じており、本人もイスタンブールでの新挑戦に前向きだ。

昨年は私生活に専念し、前十字靭帯を怪我した息子ルーベン氏のリハビリを支えていたが、息子が回復したことで監督業に復帰する環境が整った。

49歳のファン・ボンメルは、PSV、VfLヴォルフスブルク、アントワープで監督を務め、特にアントワープでは初年度にリーグとカップの二冠、翌年にはスーパーカップも制した。

一方、フェネルバフチェは不安定で、ライバルのガラタサライが優勝へ近づいている。

ファン・ボンメルがフェネルバフチェと契約すれば、PSV出身の著名なオランダ人監督の系譜に加わる。これまでグース・ヒディンク、ディック・アドヴォカート、フィリップ・コクーが同クラブを率い、エルウィン・クーマンも短期間ながら暫定監督を務めた。