シャビが月曜日にオランダ代表監督として本格的に仕事を始めた一方で、マルク・ファン・ボメルもベルギー代表での初練習を終えた。ベルギーメディアは和やかな雰囲気を伝えており、実際にピッチでトレーニングをこなしたのはごく少人数だった。

その理由は、この週末に多くのベルギー代表選手たちがクラブでフル出場していたことにある。そのため、4人のGKに加えて、トレーニングピッチに立ったのはロメル・ルカク、ミカ・ゴッツ、ゼノ・デバスト、マリック・フォファナ、ロメオ・ラビア、ドディ・ルケバキオ、ディエゴ・モレイラだけだった。攻撃的な選手が多かったこともあり、ファン・ボメルは主にシュート練習を選択した。

「ファン・ボメルはその作業の大半をアシスタントに任せていた」と、Het Nieuwsbladは伝えた。「筆頭は元ウインガーのボウデワイン・ゼンデンで、練習の大部分を担い、すでに何人かのアタッカーと良好な関係を築いていることがはっきりとうかがえた。ほかのアシスタントであるマールテン・マルテンスとレイニール・ロベモントもそれぞれの役割をこなしていた。」

「では、監督本人はどうしていたのか。少し距離を置いて全体を見ていた。つまり観察していたわけで、初練習では決して悪くない考えだ。それでもファン・ボメルは時折、選手を1人そばに呼んでいた。例えばロメル・ルカクとは2分ほど話しており、雰囲気はとりわけ和やかだった。少しじゃれ合う場面さえあった。」

ミカ・ゴッツにとっても、今夏にベルギー代表のワールドカップメンバーに入っていなかった後だけに、新監督にすぐさま自分をアピールするための練習となった。今夏にアヤックスからパリ・サンジェルマンへ移籍したこの左ウイングは、しかし消えない印象を残すまでには至らなかった。

「ミカ・ゴッツが2分の間に、まずはうっかりアシスタントのロベモントにボールを当て、その後で棒を真っ二つに蹴り折ったことで笑いが起きた。まだ狙いは完全には定まっていないようだ」と、Het Nieuwsbladは報じた。同紙はこれに先立ち、レアンドロ・トロサールがまだ別メニュー調整で、ジェレミー・ドクは完全に不在であるため、ゴッツに出場時間が巡ってくる可能性があるとも強調していた。

ファン・ボメル率いるベルギーは、今週金曜日にイタリアとのアウェー戦でネーションズリーグをスタートさせる。その後はフランス、トルコ、そして再びフランスと対戦する。